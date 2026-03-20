Φον ντερ Λάιεν: Η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της ΕΕ

«Η Κύπρος έχει επηρεαστεί άμεσα από αυτόν τον πόλεμο περισσότερο από κάθε άλλο κράτος μέλος», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Όπως επισήμανε, η αντίδραση της Κύπρου έστειλε «ένα σαφές, ενιαίο μήνυμα ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η ίδια τόνισε πως «επαινώ τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη για τη διαχείριση της κατάστασης και την Προεδρία που συνεχίζει να αποδίδει». Η ίδια αναφέρθηκε στη δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέγοντας πως «υπάρχει κανονικότητα και ασφάλεια στην Κύπρο, και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί τον Απρίλιο για το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ