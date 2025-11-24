Φιάσκο με το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Βερολίνο: Έσπασε κατά την διάρκεια της τοποθέτησης

Η πόλη του Βερολίνου, γνωστή για τα εντυπωσιακά της χριστουγεννιάτικα δέντρα στους κεντρικούς δρόμους, βρίσκεται φέτος κάτω από τη σκιά ενός «πράσινου» φιάσκου. Το επίσημο δέντρο μπροστά στο Κοινοβούλιο (Abgeordnetenhaus), δεν άντεξε ούτε κατά τη μεταφορά του. Την ώρα που πολλοί περίμεναν τον εντυπωσιακό στολισμό, η κορυφή του δέντρου έσπασε γιατί επιχειρήθηκε περιστροφή με γερανό

Η πρώτη απάντηση των υπευθύνων ήταν «δημιουργική»: οι εργάτες στερέωσαν προσωρινά την κομμένη κορυφή με μια μεταλλική κατασκευή. Ωστόσο, η λύση αυτή απορρίφθηκε γρήγορα από την κοινοβουλευτική διοίκηση, επικαλούμενη ανησυχίες ασφαλείας.

Τελικά, και η κορυφή και ο υπόλοιπος κορμός απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν εκ νέου, με το αρχικό άναμμα των φώτων (προγραμματισμένο για τις 27 Νοεμβρίου) πλέον να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Και σαν να μην έφτανε η μηχανική αποτυχία, ήρθε και μια πολιτική διάσταση: ακτιβιστές του περιβαλλοντικού κινήματος “Last Generation” έκοψαν την κορυφή του δέντρου μπροστά στην πύλη του Βρανδεμβούργου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κλιματική κρίση, κάνοντας λόγο για «την κορυφή μόνο της καταστροφής» του πλανήτη.

Το μήνυμά τους ήταν σαφές: η εορταστική προβολή της πόλης δεν μπορεί να δικαιολογεί την αδράνεια απέναντι στην κλιματική έκτακτη ανάγκη.

Η αντίδραση της κυβέρνησης και των υπευθύνων για τον στολισμό ήταν μάλλον συγκρατημένη, αφήνοντας ανοικτό το ερώτημα αν η πόλη θα καταφέρει να βρει γρήγορα τα “κομμάτια” ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.