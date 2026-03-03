Εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ προκαλεί νέα ερωτήματα για την υγεία του – Δείτε βίντεο

Ο γιατρός του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο εξάνθημα που παρατηρήθηκε στον λαιμό του Αμερικανού προέδρου, δηλώνοντας ότι η θεραπεία που ακολουθεί είναι προληπτική και περιλαμβάνει τη χρήση μιας «πολύ κοινής κρέμας».

«Ο πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί μια πολύ συνηθισμένη κρέμα στη δεξιά πλευρά του λαιμού του, η οποία είναι μια προληπτική θεραπεία του δέρματος, που έχει συνταγογραφηθεί από τον γιατρό του Λευκού Οίκου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δρ Σον Μπαρμπαμπέλα, προσωπικός γιατρός του.

Το εξάνθημα ήταν ορατό τη Δευτέρα (02/03), όταν ο Αμερικανός πρόεδρος μιλούσε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια τελετής απονομής του Μετάλλου Τιμής. Παρατηρήθηκε επίσης σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, την περασμένη Τρίτη στο Καπιτώλιο.

President Donald Trump was seen with a visible red blotch on his neck during a Medal of Honor ceremony at the White House on Monday (2 March). pic.twitter.com/xgJMbbxyBC March 2, 2026

Ο Δρ. Μπαρμπαμπέλα δεν ανέφερε ποια κρέμα χρησιμοποιεί ο πρόεδρος και δεν διευκρίνισε τον ακριβή σκοπό της προληπτικής θεραπείας. Ο Τραμπ, ο οποίος τον Ιούνιο θα κλείσει τα 80 του χρόνια και είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, έχει δεχτεί ερωτήσεις για την υγεία του κατά το τελευταίο έτος.

Συχνά έχει μελανιές στα χέρια του, οι οποίες, όπως δήλωσε τον Ιανουάριο, είναι παρενέργεια της λήψης μεγαλύτερης δόσης ασπιρίνης από εκείνη που του έχουν συστήσει οι γιατροί του.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για να αραιώνει το αίμα και δεν θέλω παχύ αίμα να περνάει από την καρδιά μου» δήλωσε ο Τραμπ στην εφημερίδα The Wall Street Journal. «Πίνω τη μεγαλύτερη δόση, αλλά το κάνω χρόνια και αυτό που προκαλεί είναι μελανιές». Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο του 2025 ότι μία από τις μελανιές που φαινόταν στο χέρι του ήταν αποτέλεσμα χειραψίας του Τραμπ.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε στην ετήσια ιατρική εξέταση τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι είχε υποβληθεί σε άλλη «ετήσια προληπτική εξέταση» εκείνο τον μήνα. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους αργότερα τον ίδιο μήνα ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες εκτός από το ότι τα αποτελέσματα ήταν «τέλεια».

Ο Δρ. Μπαρμπαμπέλα δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η εξέταση αφορούσε το καρδιοαγγειακό σύστημα και την κοιλιακή χώρα του Τραμπ και ότι όλες οι απεικονίσεις ήταν «απόλυτα φυσιολογικές».

«Ο σκοπός αυτής της απεικόνισης είναι προληπτικός: να εντοπιστούν προβλήματα νωρίς, να επιβεβαιωθεί η συνολική υγεία του και να διασφαλιστεί ότι διατηρεί τη μακροπρόθεσμη ζωτικότητα και λειτουργία του», είπε ο γιατρός.