Έξαλλος ο Τραμπ με δημοσιογράφο του Bloomberg: “Είσαι ο χειρότερος, δεν ξέρω γιατί σε έχουν”

Νεύρα του Ντόναλντ Τραμπ με δημοσιογράφο του Bloomberg τη Δευτέρα σε «ζωντανή» σύνδεση. Ο ρεπόρτερ τον διέκοψε τη στιγμή που ο Αμερικανός Πρόεδρος απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου του Fox News.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε «ζωντανή» εκπομπή του Fox News, όπου ρωτήθηκε για τον Τάκερ Κάρλσον και τη συνέντευξη που πήρε στον αρνητή του ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες.

🔥Trump SMACKS DOWN Bloomberg Reporter



"Will you let me finish my statement? You are the worst. You're with Bloomberg right? You are the worst. I don't know why they even have you." pic.twitter.com/OOzQGm5iqB November 17, 2025

Ενώ απαντούσε ο Τραμπ μπροστά από το Air Force One, τον διέκοψε δημοσιογράφος του Bloomberg. Αποτέλεσμα ήταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ να σταματήσει και να κοιτάξει εκνευρισμένος προς το σημείο όπου ήταν ο δημοσιογράφος, λέγοντάς του:

«Θα με αφήσεις να τελειώσω τη δήλωσή μου; Είσαι ο χειρότερος», είπε και πρόσθεσε: «Είσαι με το Bloomberg, σωστά; Είσαι ο χειρότερος. Δεν ξέρω γιατί σε έχουν».

Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η ταυτότητα του δημοσιογράφου δεν είχε γίνει γνωστή, ενώ ούτε το Bloomberg έκανε κάποιο σχόλιο.