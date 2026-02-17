Εξαγριωμένοι θεατές πήγαν να λιντσάρουν ηθοποιό στη Γερμανία σε παράσταση, έπαιζε τον ακροδεξιό

Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν το Σάββατο στο Μπόχουμ στη Γερμανία, όταν ηθοποιός που ερμήνευε ακροδεξιό ακτιβιστή δέχθηκε αποδοκιμασίες, ρίψη αντικειμένων και απόπειρα επίθεσης από μέλη του κοινού, κατά τη γερμανική πρεμιέρα του έργου «Catarina and the Beauty of Killing Fascists», που έχει παιχτεί πριν δύο χρόνια και στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Όλε Λάγκερπους φέρεται να υπέστη ψυχολογικό σοκ, αφού θεατές επιχείρησαν να τον λιντσάρουν, σέρνοντάς τον εκτός σκηνής την ώρα που εκφωνούσε τις τελευταίες του ατάκες, ενσαρκώνοντας έναν ακροδεξιό ακτιβιστή. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της γερμανικής πρεμιέρας του βραβευμένου έργου σε θέατρο του Μπόχουμ.

Αποδοκιμασίες και ρίψη αντικειμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση κλιμακώθηκε όταν θεατές άρχισαν να σφυρίζουν και να αποδοκιμάζουν τον ηθοποιό, την ώρα του τελικού του μονόλογου, πιέζοντάς τον να διακόψει την ερμηνεία του. Ένα πορτοκάλι εκτοξεύθηκε προς το μέρος του, περνώντας ξυστά, ενώ δύο άτομα από το κοινό ανέβηκαν στη σκηνή και επιχείρησαν να τον απομακρύνουν δια της βίας, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Το έργο «Catarina and the Beauty of Killing Fascists» αφηγείται την ιστορία μιας οικογένειας που κάθε χρόνο απαγάγει έναν «φασίστα» και τον εκτελεί κατά τη διάρκεια οικογενειακού γεύματος. Καθώς η πλοκή εξελίσσεται, τα μέλη της οικογένειας εμπλέκονται σε έντονη συζήτηση για το ποια μέσα μπορούν να θεωρηθούν θεμιτά για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Στην τελική πράξη, ο απαχθείς ακροδεξιός, τον οποίο υποδύεται ο Λάγκερπους, εκφωνεί έναν 15λεπτο μονόλογο.

Παρά την εχθρική στάση μέρους του κοινού, ο ηθοποιός συνέχισε και ολοκλήρωσε τον μονόλογό του, ωστόσο, σύμφωνα με τη σκηνοθέτρια του έργου Ματέγια Κολέζνικ, είναι σοκαρισμένος. Η ίδια δήλωσε ότι είναι «απίστευτα περήφανη» για τον ηθοποιό και χαρακτήρισε την επίθεση «ανόητη».

«Για μένα ήταν σοκ»

«Για μένα ήταν σοκ – περιμέναμε ότι κάποιοι θα απαντούσαν ή ακόμη και θα φώναζαν, γιατί φυσικά ο τελευταίος μονόλογος είναι πρόκληση», ανέφερε. «Αλλά εξεπλάγην από την ανοησία, πραγματικά. Δεν σκέφτηκα ποτέ – κανείς δεν το σκέφτηκε – ότι κάποιος από το κοινό θα ανέβαινε στη σκηνή και θα προσπαθούσε να χτυπήσει τον ηθοποιό. Αυτό θα το περίμενα από τους ανθρώπους εναντίον των οποίων ψηφίζουμε, όχι από εκείνους που θα έπρεπε να είναι με το μέρος μας».

Εκπρόσωπος του χώρου όπου έγινε η παράσταση, ενός από τους πλέον γνωστούς θεατρικούς χώρους της χώρας, ανέφερε: «Αρχικά, κάποιοι άρχισαν να σφυρίζουν και να αποδοκιμάζουν, να προσβάλλουν τον Λάγκερπους και να τον προτρέπουν να σταματήσει. Ένα πορτοκάλι εκτοξεύθηκε προς τον ηθοποιό, περνώντας ξυστά. Επιπλέον, δύο θεατές ανέβηκαν στη σκηνή, προφανώς με πρόθεση να τον απομακρύνουν, κάτι που αποτράπηκε». Χαρακτήρισε μάλιστα την επίθεση «εντελώς απαράδεκτη».

«Θεατρόφιλοι φασίστες»

Θεατής που παρακολούθησε την παράσταση δήλωσε ότι ήταν «τρομακτικό» το γεγονός πως «υποτιθέμενοι αντιφασίστες θεατρόφιλοι εισβάλλουν στη σκηνή και επιτίθενται στους ηθοποιούς. Αυτό είναι ουσιαστικά μια φασιστική στάση απέναντι στην τέχνη και το θέατρο και, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ».

Μετά το περιστατικό, τα μέτρα ασφαλείας στις επόμενες παραστάσεις του έργου έχουν ενισχυθεί.

Πηγή: protothema.gr