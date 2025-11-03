MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Το Ισραήλ σκότωσε πάνω από 200 αμάχους μετά την εκεχειρία – Η Χαμάς θέλει την εφαρμογή της

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε τη Δευτέρα ότι είναι ζωτικής σημασίας τα μουσουλμανικά έθνη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 200 αθώους ανθρώπους από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, δεν έχει σταματήσει την κατοχή και τις επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη», υποστήριξε επίσης ο πρόεδρος Ερντογάν

«Φαίνεται ότι η Χαμάς είναι σε μεγάλο βαθμό αποφασισμένη να τηρήσει τη συμφωνία [κατάπαυσης του πυρός]», επέμεινε προσθέτοντας ότι είναι «απαραίτητο» ο Οργανισμός Ισλαμικής Διάσκεψης «να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας».

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα στρατεύματά του αντέδρασαν μόνο σε άμεσες απειλές που έθεσαν Παλαιστίνιοι, και επιμένει ότι η Χαμάς είναι αυτή που παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός, μη επιστρέφοντας τις σορούς των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε προσπάθειες προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, αλλαγής του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ ή οποιεσδήποτε προσπάθειες που θα βλάψουν την ιερότητα του Τεμένους Αλ-Άκσα» διεμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Η εδαφική ακεραιότητα, η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του Σουδάν πρέπει να προστατεύονται, είναι σημαντικό να σταθούμε στο πλευρό του σουδανικού λαού, σημείωσε επίσης.

