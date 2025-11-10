Ερντογάν: Ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση του σπιτιού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρευρέθηκε τη Δευτέρα σε τελετή στην Άγκυρα για την 87η επέτειο από τον θάνατο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Ερντογάν απέτισε φόρο τιμής στον Ατατούρκ και εξέφρασε ευγνωμοσύνη στα μέλη της πρώτης Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, τα οποία ηγήθηκαν του «Πολέμου της Ανεξαρτησίας» (ελληνοτουρκική σύγκρουση) και έθεσαν τα θεμέλια του σύγχρονου τουρκικού κράτους.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τίμησε επίσης τους «μάρτυρες του έθνους» -από τη Μάχη του Μαντζικέρτ και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι την Εκστρατεία της Καλλίπολης και την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου- και ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην ανάπτυξη της Τουρκίας σε όλη την 102χρονη ιστορία της.

Αναφερόμενος στον Κεμάλ, ο Ερντογάν είπε ότι ο ιδρυτής του έθνους είχε δηλώσει ότι «το θνητό μου σώμα σίγουρα θα γίνει σκόνη μια μέρα, αλλά η Τουρκική Δημοκρατία θα ζήσει για πάντα», περιγράφοντάς το ως απόδειξη της διαχρονικής κληρονομιάς του.

«Με αυτά τα λόγια, ο Ατατούρκ δήλωσε πριν από έναν αιώνα ότι η μεγαλύτερη και πιο διαχρονική κληρονομιά του ήταν η ίδια η δημοκρατία. Το να τιμήσουμε την κληρονομιά του σημαίνει να ενισχύσουμε, να προωθήσουμε και να οικοδομήσουμε πάνω στην επιτυχία της δημοκρατίας -καθιστώντας την ισχυρότερη και πιο ευημερούσα σε κάθε τομέα», είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση μιας 11μηνης αποκατάστασης του τόπου γέννησης του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, η οποία όπως είπε, πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και συντονίστηκε από την Τουρκική Υπηρεσία Συνεργασίας και Συντονισμού (TIKA).

«Το ιστορικό σπίτι έχει αποκατασταθεί στην εμφάνιση του 1953 και άνοιξε ξανά για τους επισκέπτες», δήλωσε ο Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι το έργο ήταν μέρος των προσπαθειών της Τουρκίας να διατηρήσει την κληρονομιά του Ατατούρκ.

Ο Ατατούρκ, ο ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 1938, σε ηλικία 57 ετών στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης, λόγω κίρρωσης.