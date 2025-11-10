Θεσσαλονίκη: Ουρές έξω από το Τουρκικό προξενείο για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ – Δείτε φωτογραφίες
THESTIVAL TEAM
Εκατοντάδες επισκέπτες από την Τουρκία έφτασαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να επισκεφθούν το τουρκικό προξενείο για την 87η επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι επισκέπτες δίνουν το παρών στην τελετή μνήμης στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο ηγέτης της χώρας τους και στεγάζεται το προξενείο της Τουρκίας. Κάποιοι εξ αυτών έχουν αφήσει λουλούδια στην πόρτα του προξενείου.
Τουριστικά λεωφορεία έχουν σταθμεύσει επί της οδού Αγίου Δημητρίου δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Σημειώνεται ότι το «σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ» παρέμενε κλειστό από τον Δεκέμβριο του 2024 για ανακαίνιση και σήμερα άνοιξε ξανά τις πόρτες του στο κοινό.
