Ερντογάν μετά την έκθεση “κόλαφο” της Κομισιόν: “Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη των γειτόνων μας”

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP, ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει την επέκταση της κυριαρχίας της σε άλλες χώρες και δεν έχει βλέψεις στα εδάφη ή τους φυσικούς πόρους άλλων κρατών.

Αναφερόμενος στις σχέσεις της Άγκυρας με τους γείτονές της, ο Ερντογάν έδωσε έμφαση στη σημασία της διατήρησης της κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα σε σχέση με τις πρόσφατες αποφάσεις του τουρκικού κοινοβουλίου να παρατείνει τις στρατιωτικές αποστολές στη Συρία και το Ιράκ. Ο πρόεδρος της Τουρκίας τόνισε ότι η χώρα του σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φίλων της, και ιδιαίτερα των γειτόνων της.

«Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκουμε το έδαφος, την κυριαρχία, τους υπόγειους και επιφανειακούς πόρους άλλης χώρας. Σεβόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των φιλικών χωρών, ιδίως των γειτόνων μας. Οι τουρκικές δυνάμεις υπήρξαν εγγυητές της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας σε όλες τις περιοχές στις οποίες αναπτύχθηκαν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται την ειρήνη και την αδελφοσύνη σε όλες τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται. «Η τουρκική σημαία θα συνεχίσει να εμπνέει εμπιστοσύνη στους φίλους της σε όποια περιοχή και αν κυματίζει. Κανείς δεν πρέπει να αμφιβάλλει γι’ αυτό. Όλοι οι αδελφοί μας, είτε είναι Άραβες, Κούρδοι, Σουνίτες ή Σιίτες, γνωρίζουν καλά αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Αντί να αντιτίθενται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων στη δική τους επικράτεια, αντίθετα χαίρονται με αυτήν», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Κόλαφος» η έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τελευταία της έκθεση προόδου για την Τουρκία, κατέγραψε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πορεία της χώρας ως προς το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η Τουρκία απαντά με οργή, χαρακτηρίζοντας τα ευρωπαϊκά συμπεράσματα ως αβάσιμα και μεροληπτικά.

Παρά τις σημαντικές οικονομικές σχέσεις και την προσπάθεια συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας παραμένουν σε στασιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση προόδου υπογράμμισε την «ανησυχητική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνεχιζόμενες καταστολές πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων, καθώς και στις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος αιρετών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης. Η ΕΕ κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της δημοκρατίας και την απομάκρυνση από τις βασικές αξίες της Ένωσης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων με την Τουρκία.

Σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας: Συνεχιζόμενα προβλήματα και θετικά βήματα

Η έκθεση της ΕΕ αναγνώρισε μεν τη βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας και τις θετικές εξελίξεις στην επικοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, μετά την «Διακήρυξη των Αθηνών», του Δεκεμβρίου του 2023. Ωστόσο, η έκθεση υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη διαμάχη για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες παραμένει σημαντικό εμπόδιο στις διμερείς σχέσεις.

Χαρακτηριστικά, όπως παρατήρησαν οι συντάκτες της έκθεσης, η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, εκδίδοντας NAVTEX και προβάλλοντας αντιρρήσεις για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα. Η έκθεση αναφέρθηκε επίσης στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, σημειώνοντας αυξημένα περιστατικά, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

«Αιτία ανησυχίας» αποτελεί και η συμπερίληψη του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια.

Η έκθεση της Επιτροπής επισήμανε ότι η πιθανή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο συνέχισε να επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η διακήρυξη του 1995 ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Αθήνας για επέκταση των χωρικών της υδάτων θα θεωρείται casus belli.