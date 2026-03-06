MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Έπεσε βόμβα δίπλα στο συνεργείο του MEGA στον Λίβανο – Σοκαριστικά πλάνα

THESTIVAL TEAM

Η φρίκη του πολέμου, είναι κάτι αδιαμφισβήτητο. Μέσα στον τρόμο που ζουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες, η καθημερινότητα είναι γεμάτη κινδύνους. Κινδύνους που καλούνται να αντιμετωπίσουν και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τα γεγονότα. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα, στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου. 

Οι μάχες στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται, μπορεί όχι σώμα με σώμα, αλλά με πυραυλικές επιθέσεις. Το Ισραήλ μετά την επιχείρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν, επιτέθηκε και στον Λίβανο με στόχο να εξολοθρεύσει την Χεζμπολάχ, σύμμαχο του καθεστώτος στο Ιράν. 

Όταν μετέδιδε η ρεπόρτερ από τον Λίβανο το τι συμβαίνει στην περιοχή, βόλβα έσκασε δίπλα από το συνεργείο προκαλώντας αναστάτωση, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Κατά τη διάρκεια της κάλυψης από το συνεργείο του Mega, που βρισκόταν σε Ισραηλινό έδαφος, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ένα βλήμα έπεσε πολύ κοντά στον δημοσιογράφο και τον κάμερα μαν. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ακούστηκε ένας συριγμός και έτσι προσπάθησαν να βρουν κάποιο μέρος να καλυφθούν για να προστατευτούν. 

Όπως περιέγραψαν, δεν είχαν το βλήμα, αλλά πρέπει να έπεσε γύρω στα 100 μέτρα.

