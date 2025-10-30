MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Εντοπίστηκε στην Ισπανία ο πρώτος λευκός λύγκας στον κόσμο – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Λίγοι πίστευαν πως υπήρχε. Ένας Ισπανός φωτογράφος άγριας ζωής κατέγραψε ένα υπέροχο ζώο. Έναν λευκό ιβηρικό λύγκα. Αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό αιλουροειδές έχει καταπλήξει επιστήμονες και λάτρεις της άγριας ζωής σε όλο τον κόσμο.

Γιατί ο λευκός ιβηρικός λύγκας είναι τόσο σπάνιος;

Το λευκό τρίχωμα του λύγκα οφείλεται στον λευκισμό, μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από απώλεια πολλαπλών τύπων χρωστικής ουσίας, αφαιρώντας το χρώμα από το τρίχωμα, αλλά όχι από τα μάτια. Σε αντίθεση με τον αλφισμό, ο λευκισμός επιτρέπει το φυσιολογικό χρώμα των ματιών, χαρίζοντας στον λύγκα μια μοναδική εμφάνιση.

Ισπανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών και σήμερα σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Έκρυβε κοκαΐνη, χάπια extacy και 6.100 ευρώ σε τάπερ και αφυγραντήρα – Συνελήφθη 46χρονος στην Αθήνα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται το “ξήλωμα” των διάσημων “Ομπρελών” στη Νέα Παραλία – Θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για επισκευή

ΔΙΕΘΝΗ 11 λεπτά πριν

Εντοπίστηκε στην Ισπανία ο πρώτος λευκός λύγκας στον κόσμο – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Το σερί σταμάτησε στη Γερμανία – Συγκλονιστική η παρουσία του κόσμου

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ο τυφώνας Μελίσα επιταχύνεται και πλησιάζει απειλητικά την βόρεια Καραϊβική – Σε επιφυλακή οι Βερμούδες