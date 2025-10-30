Εντοπίστηκε στην Ισπανία ο πρώτος λευκός λύγκας στον κόσμο – Δείτε βίντεο

Λίγοι πίστευαν πως υπήρχε. Ένας Ισπανός φωτογράφος άγριας ζωής κατέγραψε ένα υπέροχο ζώο. Έναν λευκό ιβηρικό λύγκα. Αυτό το σπάνιο και εντυπωσιακό αιλουροειδές έχει καταπλήξει επιστήμονες και λάτρεις της άγριας ζωής σε όλο τον κόσμο.

Γιατί ο λευκός ιβηρικός λύγκας είναι τόσο σπάνιος;

Το λευκό τρίχωμα του λύγκα οφείλεται στον λευκισμό, μια κληρονομική κατάσταση που προκαλείται από απώλεια πολλαπλών τύπων χρωστικής ουσίας, αφαιρώντας το χρώμα από το τρίχωμα, αλλά όχι από τα μάτια. Σε αντίθεση με τον αλφισμό, ο λευκισμός επιτρέπει το φυσιολογικό χρώμα των ματιών, χαρίζοντας στον λύγκα μια μοναδική εμφάνιση.