Ένας νεκρός και μία τραυματίας μετά από μεγάλη φωτιά στην Ιαπωνία: Κάηκαν 170 κτίρια, εκκενώθηκαν 175 άτομα – Δείτε βίντεο

Μια τεράστια φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (18/11) στην πόλη Οίτα, στο νησί Κιούσου της Ιαπωνίας, στοιχίζοντας τη ζωή σε ένα άτομο και τραυματίζοντας μία γυναίκα, ενώ προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 170 κτίρια και ανάγκασε εκατοντάδες κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το Reuters, σημερινές φωτογραφίες από τον αέρα αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής, η οποία εκτιμάται ότι έκαψε 48.900 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή όσο το μέγεθος επτά γηπέδων ποδοσφαίρου, και έκαψε πολλά κτίρια κοντά σε ένα ψαρολίμανο.

🚨🇯🇵DISASTER STRIKES: JAPAN'S LARGEST URBAN FIRE IN 50 YEARS



​A disastrous urban fire, the largest in Japan in nearly 50 years, ripped through the Saganoseki district of Oita city, starting Tuesday evening.



🔹The blaze tragically destroyed over 170 buildings and scorched an… pic.twitter.com/XQz4ZFRH1H November 19, 2025

Σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής και Διαχείρισης Καταστροφών, 175 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να καταφύγουν σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αστική πυρκαγιά στην Ιαπωνία από το 1976. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ συνδράμει και ο στρατός.

🔥 A massive fire broke out in a neighborhood in southwestern Japan, damaging more than 170 buildings



➡️ The fire started late Tuesday and spread through a dense residential area in the city of Oita



➡️ Firefighters continue to battle the blaze https://t.co/bRXXZZhzKB pic.twitter.com/Fwuh6KIPMg — Anadolu English (@anadoluagency) November 19, 2025

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ η αιτία της πυρκαγιάς εξακολουθεί να διερευνάται.

Η πρωθυπουργός της χώρας, Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε με ανάρτησή της στο Χ:

«Χθες, ξέσπασε πυρκαγιά στην πόλη Οιτά της επαρχίας Οιτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αγνοούμενος και να καταστραφούν πολλά κτίρια.

Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα κέντρο επικοινωνίας για τη συλλογή πληροφοριών, ενώ η Υπηρεσία Πυροσβεστικής του Υπουργείου Εσωτερικών έχει αποστείλει υπαλλήλους στην περιοχή.

Επιπλέον, μετά από αίτημα του κυβερνήτη για αποστολή βοήθειας, το Υπουργείο Άμυνας και η Αυτοδύναμη Δύναμη έχουν ξεκινήσει τη συλλογή πληροφοριών και την κατάσβεση της πυρκαγιάς από αέρος με τη χρήση ελικοπτέρων της Αυτοδύναμης Δύναμης.

Ευχόμαστε θερμά να βρεθεί ο αγνοούμενος και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους κατοίκους που έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους στο κρύο.

Ευχαριστούμε επίσης τους πυροσβέστες, τους υπαλλήλους των τοπικών αρχών, τις Αυτοάμυνες Δυνάμεις και την αστυνομία για τις προσπάθειές τους. Η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για να παράσχει τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη».