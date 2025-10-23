MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Δύο νεκροί από φωτιά σε σπίτι στη Γλασκώβη – Στο νοσοκομείο πέντε άτομα από εισπνοή καπνών

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε ακόμη διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, μετά από φωτιά σε κατοικία στο Γλασκώβη.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς σε κτίριο στη Χιουέντεν Λέιν στην περιοχή Χάιντλαντ, γύρω στις 22:20 μ.μ. της Δευτέρας.

Η αστυνομία της Σκωτίας ανακοίνωσε ότι ένα ζευγάρι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, βρέθηκαν νεκροί στο σημείο της πυρκαγιάς.

Η αστυνομία ενημέρωσε τους συγγενείς των θυμάτων. Πέντε ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, λόγω εισπνοής καπνών.

Σκωτία

