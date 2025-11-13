MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

ΔΝΤ: Θα στείλουμε σύντομα αποστολή στην Ουκρανία, πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) θα στείλει σύντομα αποστολή στην Ουκρανία για να συζητήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και ένα δυνητικά νέο πρόγραμμα δανεισμού, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπός του Τζούλι Κόζακ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχισθούν οι προσπάθειες κατά της διαφθοράς στη χώρα που μαστίζεται από τον πόλεμο.

Η Ουκρανή πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε σήμερα την διεξαγωγή ελέγχου σε όλες τις κρατικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών του ενεργειακού τομέα, μετά το φερόμενο σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκ. δολαρίων, το οποίο οδήγησε στην παραίτηση δύο υπουργών.

Οι ουκρανικές αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι συνέλαβαν πέντε άτομα και ταυτοποίησαν δύο ακόμη που εξακολουθούν να διαφεύγουν και θεωρούνται ύποπτα για εμπλοκή στο φερόμενο σχέδιο ελέγχου των προμηθειών στην εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom και σε άλλες κρατικές επιχειρήσεις.

Η Κόζακ δήλωσε στους δημοσιογράφους στην καθιερωμένη ενημέρωση ότι το προσωπικό της αποστολής του ΔΝΤ θα επικεντρωθεί στις πολιτικές διασφάλισης της μακροικονομικής σταθερότητας της Ουκρανίας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους της, με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της δημιουργίας εσόδων από εγχώριους πόρους και την ενίσχυση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ισχυρή αρχιτεκτονική κατά της διαφθοράς για να ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού, να διαφυλάξει τους δημόσιους πόρους, να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα και να προσελκύσει επενδύσεις», δήλωσε η Κόζακ, χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς κεντρική απαίτηση για τους δωρητές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Η τύχη χαμογελά σε 3 ζώδια έως τις 16 Νοεμβρίου – “Η ζωή που θέλετε να ζήσετε σας περιμένει”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Παπαϊωάννου: Ως 31 Δεκεμβρίου η εκκαθάριση των μη ενεργών φοιτητών, σχεδόν 290.000 οι διαγραφές

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Μεγάλες ποινές σε 102 ποδοσφαιριστές για το στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και ο Λευκός Πύργος συνεχίζουν το θερινό τους ωράριο και τον χειμώνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κυρανάκης: Πρώτη φορά εκπαιδεύονται οι μηχανοδηγοί στο ETCS με προσομοιωτή

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γάζα: Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ λένε ότι θα παραδώσουν τη σορό Ισραηλινού ομήρου απόψε το βράδυ