Δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο για επιθετικές επιχειρήσεις

“Οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε επιθετική πολεμική επιχείρηση”. Αυτό διαβεβαίωσε στο ΑΜΠΕ ανώτατη βρετανική κυβερνητική πηγή.

Την Παρασκευή μετά από ένα πολύωρο υπουργικό συμβούλιο εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιτρέπει στις ΗΠΑ να κάνουν χρήση των βάσεων του με την προϋπόθεση ότι θα επιτίθονται σε ιρανικούς στόχους που στοχεύουν το στενό του Ορμούζ.

Ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά αεροσκάφη οι βρετανικές βάσεις της RAF Fairford στο Κολτσεστάιρ της κεντρικής Αγγλίας και η βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. ‘Αμεση ήταν η απάντηση του Ιράν με τον υπουργό εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, να χαρακτηρίζει πια “επιθετική τη συμμετοχή της Βρετανίας στον πόλεμο” υπογραμμίζοντας πως ο βρετανός πρωθυπουργός βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των πολιτών του και τονίζοντας πως το Ιράν “θα ασκήσει το δικαίωμα του στην αυτοάμυνα”.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

