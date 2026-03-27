Χάος στην Ινδία υπό τον φόβο έλλειψης καυσίμων: Ουρές χωρίς τέλος, σπρωξίματα και ξύλο σε βενζινάδικα

Κορυφώνεται η κρίση των καυσίμων στην Ινδία με τα πρατήρια να μετατρέπονται σε τόπους σκληρών επεισοδίων για μερικά λίτρα βενζίνης ή πετρελαίου. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται σε βενζινάδικα σε πολλές πολιτείες της χώρας, όπως στο Γκουτζαράτ, τη Μαχαράστρα, το Ταμίλ Ναντού και το Τελανγκάνα, υπό τον φόβο ότι τα καύσιμα δεν θα φτάσουν για όλους τους πολίτες, λόγω της αμείωτης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η Ινδία, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια άτομα, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Στενό του Ορμούζ για τον εφοδιασμό της σε καύσιμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, καθώς περίπου το 45% των αναγκών της καλύπτεται μέσω αυτού.

Τις τελευταίες ημέρες αναφέρθηκαν μεγάλες ουρές για καύσιμα. Οι περισσότεροι που συγκεντρώνονται και περιμένουν για ώρες, αγοράζουν κυρίως από πανικό, με τις Αρχές να διαβεβαιώνουν πως για την ώρα υπάρχουν επαρκή αποθέματα.

Παρά τις διαβεβαιώσεις, η αγωνία έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ανθρώπους να πιάνονται κυριολεκτικά στα χέρια, με αναφορές για τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι τέτοιο.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις τοπικές αρχές να καλούν σε ψυχραιμία.

Η Ινδία μείωσε τους φόρους στο ντίζελ και τη βενζίνη για να μετριάσει τον αντίκτυπο των αυξανόμενων τιμών του αργού πετρελαίου στα διυλιστήριά της, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια προσφορά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, η Ινδία μείωσε τον φόρο στη βενζίνη σε 3 ρουπίες (3 σεντς) ανά λίτρο από 13 ρουπίες και στο ντίζελ σε μηδέν από 10 ρουπίες.

Ινδία

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Στον εισαγγελέα το πόρισμα του ιατροδικαστή για το 10 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης του 34χρονου δύτη – Θα διαρκέσει πάνω από 1,5 ώρα

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ιβάν Σβιτάιλο: Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια, ο χωρισμός των γονιών μου άφησε πολλά κενά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 25 λεπτά πριν

Αλέξης Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο την ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθη στη Ρόδο 45χρονος για απειλή με μαχαίρι, όπλα και ναρκωτικά

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η κωμωδία “Σπασμένα τακούνια” σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου σήμερα και αύριο στο ARTBOX FARGANI