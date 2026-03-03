Χάος στη Μέση Ανατολή: Ισραηλινές δυνάμεις περνούν τα σύνορα του Λιβάνου – Βομβαρδίζει Τεχεράνη και Βηρυτό ο IDF

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα σε όλη την περιοχή, στον απόηχο της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο αλλά και τις επιθέσεις της Τεχεράνης ως απάντηση.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης ότι οι στρατιώτες του «ενεργούν τώρα στο νότιο Λίβανο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις των IDF έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στα σύνορα «ως μέρος μιας ενισχυμένης αμυντικής στάσης».

Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι πρόκειται για «τακτικό μέτρο στα σύνορα» και όχι μέρος μιας ευρύτερης χερσαίας επιχείρησης στο Λίβανο.

«Ο IDF εργάζεται για να δημιουργήσει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ», προστίθεται στην ανακοίνωση

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «πραγματοποιεί ταυτόχρονα πλήγματα» στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός «πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα πλήγματα στην Τεχεράνη και τη Βηρυτό. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ», σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο Telegram.