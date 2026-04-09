Χαμενεΐ: Το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο, αλλά δεν θα υποχωρήσει στα δικαιώματά του
«Το Ιραν δεν επιδιώκει πόλεμο αλλά δεν θα υποχωρήσει στα δικαιωματά του, ανέφερε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σε νέο μηνυμά του που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.
Παράλληλα είπε πως το Ιράν θα εισέλθει σε «νέα φάση στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ», ενώ υποσχέθηκε πως θα απαιτήσει πολεμικές αποζημιώσεις.
«Το ηρωικό έθνος του Ιράν, υπήρξατε οι αποφασιστικοί νικητές αυτού του πεδίου μάχης. Το Ιράν σήμερα βρίσκεται στην αυγή της ανάδειξής του σε μεγάλη δύναμη», είπε ο Χαμενεϊ λέγοντς πως «δεν θα εγκαταλείψουμε τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στη χώρα μας».
Παράλληλα, ανέφερα πως το Ιράν θα απαιτήσει αποζημίωση «για κάθε ζημιά και για το αίμα των μαρτύρων» της χώρας.
