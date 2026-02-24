MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αυστραλία: Γυναικολόγος κατηγορείται ότι χειρούργησε ασθενείς του χωρίς να υπάρχει βάσιμος λόγος

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η αυστραλιανή αστυνομία ανέλαβε σήμερα να διερευνήσει την υπόθεση ενός γυναικολόγου που κατηγορήθηκε από ένα μέσο ενημέρωσης ότι πραγματοποίησε περιττές χειρουργικές επεμβάσεις σε γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης οργάνων.

Αρκετές ασθενείς αυτού του γιατρού με έδρα τη Μελβούρνη (νοτιοανατολική Αυστραλία) δήλωσαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ABC ότι τις χειρούργησε για υποψία σοβαρής ενδομητρίωσης, παρά την έλλειψη στοιχείων που να υποστηρίζουν τη διάγνωση.

Αρκετές ανέφεραν ότι υπέφεραν από πόνο για μήνες ή χρόνια μετά την επέμβαση.

Μία γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας της από τον γυναικολόγο, παρόλο που ουσιαστικά δεν υπήρχε καμία ένδειξη ενδομητρίωσης, σύμφωνα με το ABC.

Ο ειδικός αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία και δήλωσε στο ABC ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ποτέ χειρουργικές επεμβάσεις ενδομητρίωσης εκτός αν ήταν «απόλυτα πεπεισμένος» για το όφελός τους για τις ασθενείς του.

Η πολιτειακή πρωθυπουργός της Βικτώριας, η Τζασίντα Άλαν, εξέφρασε την αποστροφή της σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες, όπως είπε, έχει αναφέρει στην αστυνομία. «Η αφαίρεση οργάνων μιας γυναίκας χωρίς κλινικά ευρήματα και χωρίς να υπάρχει ανάγκη είναι έγκλημα», ανέφερε σε σημερινή της δήλωση.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι διερευνά τις πληροφορίες. Σύμφωνα με το ABC, έχουν υποβληθεί καταγγελίες από ασθενείς και επαγγελματίες στην Αυστραλιανή Ρυθμιστική Αρχή Επαγγελματιών Υγείας πριν από τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή, χρόνια γυναικολογική πάθηση όπου ιστός, παρόμοιος με το ενδομήτριο (το εσωτερικό της μήτρας), αναπτύσσεται έξω από αυτήν, κυρίως στην πύελο, τις ωοθήκες και τις σάλπιγγες προκαλώντας έντονο πόνο σαν εκείνο της εμμήνου ρύσεως, πεπτικά προβλήματα και υπογονιμότητα. Η πάθηση επηρεάζει τουλάχιστον μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

