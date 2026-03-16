Axios: Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ στο Ιράν

Τα φιλόδοξα σχέδιά του συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξετάζει το σενάριο της κατάληψης της κρίσιμης πετρελαϊκής εγκατάστασης του Ιράν στο νησί Χαργκ, εν μέσω του πολέμου εναντίον του Ιράν και την κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Αυτό βέβαια θα το πράξει αν τα δεξαμενόπλοια παραμείνουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εργάζεται επίσης για να συγκροτήσει έναν συνασπισμό χωρών ώστε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, και σε περίπτωση που δεν πάρει αυτό που θέλει φαίνεται ότι θα… πλησιάσει προς το νησί Χαργκ του Ιράν.

Την στιγμή που οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου αυξάνονται καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός του Ιράν στο στενό πέρασμα του Κόλπου, εμποδίζοντας ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου, αυτή η κίνηση είναι πολύ σημαντική. Το Ιράν εμποδίζει τις χώρες του Κόλπου να εξάγουν το πετρέλαιό τους ενώ επιτρέπει στα δεξαμενόπλοια που παραλαμβάνουν ιρανικό αργό να περνούν ελεύθερα, διατηρώντας έτσι τη ροή του δικού του πετρελαίου προς την Κίνα και άλλες χώρες.

Όσο διατηρείται ο αποκλεισμός και το πετρέλαιο του Κόλπου περιορίζεται, ο Τραμπ δεν θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη κι αν το ήθελε, δήλωσε πηγή με γνώση της κατάστασης.

Αυτό που πυροδότησε τις εξελίξεις ήταν μια ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο, στην οποία ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες θα στείλουν πολεμικά πλοία στον Κόλπο για να ανοίξουν ξανά τη εμπορική ναυσιπλοΐα και κάλεσε την Κίνα, τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να βοηθήσουν.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One ότι «απαιτεί» από τις χώρες του ΝΑΤΟ και άλλα κράτη που εισάγουν πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να ασφαλίσουν το στενό.

«Μιλάμε με άλλες χώρες για την αστυνόμευση των στενών. Θα ήταν ωραίο να έχουμε και άλλες χώρες να αστυνομεύουν μαζί μας. Θα βοηθήσουμε. Λαμβάνουμε καλή ανταπόκριση», είπε ο Τραμπ.

Ο ίδιος είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με επτά χώρες και ανέφερε ότι ορισμένες έχουν ήδη αρνηθεί, ενώ τόνισε ότι η αποστολή «θα είναι μικρή» επειδή το Ιράν έχει «πολύ λίγη ισχύ πυρός» που του έχει απομείνει.

Το ενδιαφέρον Τραμπ για το νησί Χαργκ

Ο Τραμπ έλκεται από την ιδέα της πλήρους κατάληψης του νησιού Χαργκ επειδή αυτό θα αποτελούσε «οικονομικό νοκ άουτ του καθεστώτος», ουσιαστικά θα έκοβε τη χρηματοδότηση της Τεχεράνης, δήλωσε τρίτος Αμερικανός αξιωματούχος.

Αλλά η κίνηση θα απαιτούσε στρατεύματα στο έδαφος και θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αγωγών σε χώρες του Κόλπου, ιδιαίτερα στη Σαουδική Αραβία.

«Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν μεγάλα οφέλη. Ο πρόεδρος δεν βρίσκεται ακόμη σε αυτό το σημείο και δεν λέμε ότι θα φτάσει», είπε ο αξιωματούχος.

Ο γερουσιαστής Lindsey Graham (Ρεπουμπλικανός-Νότια Καρολίνα), ένθερμος επικριτής του Ιράν, επαίνεσε την «απόφαση του Τραμπ να μεταφέρει τον πόλεμο στο νησί Χαργκ» και είπε ότι η οικονομία του Ιράν θα «αφανιστεί» αν χάσει τον έλεγχο του πετρελαϊκού κόμβου.

«Σπάνια στον πόλεμο ένας εχθρός σου προσφέρει έναν και μοναδικό στόχο όπως το νησί Χαργκ που θα μπορούσε να αλλάξει δραματικά την έκβαση της σύγκρουσης», έγραψε στο X. «Όποιος ελέγχει το νησί Kharg, ελέγχει τη μοίρα αυτού του πολέμου», τόνισε.

Το παρασκήνιο για τη δημιουργία «συνασπισμού»

Ο Τραμπ και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πέρασαν το Σάββατο και την Κυριακή στο τηλέφωνο προσπαθώντας να συγκροτήσουν τον πολυεθνικό συνασπισμό, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την προσπάθεια, μια αξιοσημείωτη αναστροφή αφού ο Τραμπ είχε πει λίγες ημέρες νωρίτερα ότι ήταν «πολύ αργά» για να βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ήταν ένα πολυάσχολο Σαββατοκύριακο διπλωματίας μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρωπαίων, χωρών του Κόλπου και Ασιατών συμμάχων», δήλωσε μια πηγή με γνώση των λεπτομερειών. «Η κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ είναι να οικοδομήσει πολιτική δέσμευση από συμμάχους για μια ομάδα για το Στενό του Ορμούζ».

Καμία χώρα δεν έχει δεσμευτεί δημόσια ακόμη, αλλά ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Τραμπ αναμένει ορισμένες να ανακοινώσουν την υποστήριξή τους αυτή την εβδομάδα, σχηματίζοντας αυτό που ο Λευκός Οίκος αποκαλεί «Συνασπισμό Ορμούζ».

«Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του πετρελαίου δεν είναι δικό μας -πηγαίνει σε άλλες χώρες. Επομένως, αν το θέλουν και θέλουν να πέσει η τιμή, πρέπει να βοηθήσουν», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η κύρια προσπάθεια τώρα είναι η εξασφάλιση πολιτικής δέσμευσης, δήλωσε πηγή που γνωρίζει τις διαπραγματεύσεις. Το ερώτημα «ποιος θα στείλει τι και πότε» θα καθοριστεί αργότερα.

Οι χώρες θα κληθούν να συνεισφέρουν πολεμικά πλοία, υποστήριξη διοίκησης και ελέγχου, drones και άλλα στρατιωτικά μέσα. Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη ότι ο Τραμπ θέλει να ανακοινώσει τον συνασπισμό αυτή την εβδομάδα.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα συζητήσει για το Ιράν και την ασφαλή διέλευση των πετρελαιοφόρων με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό Sanae Takaichi κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ πιέζει επίσης την Κίνα να δεσμευτεί στον συνασπισμό πριν ταξιδέψει στο Πεκίνο για τη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Xi Jinping στο τέλος του μήνα, και δήλωσε στους Financial Times ότι μπορεί να καθυστερήσει το ταξίδι αν το Πεκίνο δεν συμμετάσχει.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η χώρα ίσως επιτρέψει στα δεξαμενόπλοια ασφαλή διέλευση αν το φορτίο πετρελαίου διαπραγματεύεται σε κινεζικά γουάν, όχι σε δολάρια ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έστειλε επίσης μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ. «Αν δεν υπάρξει απάντηση ή αν είναι αρνητική, νομίζω ότι θα είναι πολύ κακό για το μέλλον του ΝΑΤΟ», είπε στους FT.

Η παρούσα κατάσταση

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν ιρανικούς στόχους σε όλη τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στο νησί Χαργκ, έναν στρατηγικό τερματικό σταθμό 15 μίλια από τις ακτές του Ιράν που διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή (13/03) ότι διέταξε επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο νησί, ενώ άφησε ανέπαφες τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του. Το Σάββατο είπε στο NBC ότι οι ΗΠΑ «μπορεί να το χτυπήσουν μερικές ακόμη φορές απλώς για πλάκα».

«Κανείς δεν πρέπει να διαβάζει κάτι περισσότερο από αυτό που ανακοίνωσε ο πρόεδρος», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. «Ο πρόεδρος δεν έχει λάβει καμία απόφαση για το νησί Χαργκ».

Αλλά, είπε ο αξιωματούχος, «αυτό θα μπορούσε να αλλάξει» αν η προσπάθεια να ανοίξει το στενό καθυστερήσει. «Ο πρόεδρος δεν πρόκειται να περιμένει απλώς και να αφήσει τους Ιρανούς να καθορίζουν τον ρυθμό της σύγκρουσης».