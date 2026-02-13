Αργεντινή: Η κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για “τρομοκρατία” για τις συγκρούσεις που ξέσπασαν έξω από τη Γερουσία μεταξύ διαδηλωτών- αστυνομίας

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε σήμερα πως καταθέτει μήνυση για «τρομοκρατία» σε βάρος τουλάχιστον 17 προσώπων, έπειτα από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τετάρτη μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών, στο περιθώριο μιας κινητοποίησης κατά της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας.

«Το να επιτίθενται στο κοινοβούλιο και κατά των δυνάμεων ασφαλείας συνιστά ένα σοβαρό έγκλημα σε βάρος της συνταγματικής τάξης», έγραψε στο Χ ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου Μανουέλ Αντόρνι. «Η κυβέρνηση κατέθεσε μήνυση για τρομοκρατία κατά των ατόμων που ευθύνονται για τις επιθέσεις».

Λίγο νωρίτερα, η υπουργός Ασφαλείας Αλεχάντρα Μοντεολίβα είχε προασπιστεί τις μηνύσεις που θα καταθέτονταν: «Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αξιόποινη πράξη. (…) Θα καταθέσουμε μήνυση για τρομοκρατία, διότι μια βόμβα μολότοφ είναι μια βόμβα, ένα όπλο η πρόθεση του οποίου δεν είναι μονάχα να προκαλέσει τον θάνατο αλλά επίσης το χάος», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο Radio Mitre.

Ο ποινικός κώδικας της Αργεντινής δεν προβλέπει τη διάπραξη πλημμελήματος ή εγκλήματος «τρομοκρατίας», όμως θεωρεί πως είναι μια επιβαρυμένη συνθήκη εάν διαπράττεται «με στόχο να τρομοκρατήσει τον πληθυσμό». Αυτή η συνθήκη επιτρέπει την αυστηροποίηση της ποινής, έως την ισόβια κάθειρξη.

Την Τετάρτη, ενώ η Γερουσία συνεδρίαζε για μια μεταρρύθμιση με στόχο την αποκανονικοποίηση της αγοράς εργασίας, ένα σημαντικό σχέδιο του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι, σύντομης διάρκειας αλλά βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας, με τη μία πλευρά να επιδίδεται σε ρίψεις πετρών και βομβών μολότοφ και την άλλη να απαντάει με δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και νερό υπό πίεση.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, όμως, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, δεν θα στοχοθετηθούν εκείνοι από τις μηνύσεις.

Οι υπηρεσίες της υπουργού Ασφαλείας «συγκεντρώνουν πληροφορίες», βάσει φωτογραφιών και 17 άνθρωποι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, δήλωσε η Μοντεολίβα. «Θα τους αναζητήσουμε και θα τους θέσουμε υπό κράτηση», έκανε γνωστό σε ανάρτησή της στο Χ.

Πολλές φωτογραφίες, με ονόματα και πρόσωπα διαδηλωτών που μπορεί κανείς εύκολα να αναγνωρίσει, συμπεριλαμβάνονταν σήμερα στο μήνυμα στο Χ της υπουργού και δημοσιεύτηκαν στον Τύπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ