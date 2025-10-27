Απομάκρυναν υποψήφιο βουλευτή στις ολλανδικές εκλογές από το στούντιο επειδή τον μπέρδεψαν με vegan ακτιβιστή – Δείτε βίντεο

Υποψήφιος στις ολλανδικές εκλογές απομακρύνθηκε από πλατό σε live μετάδοση αφού τον μπέρδεψαν με vegan ακτιβιστή που εμφανίζεται δημοσίως ημίγυμνος.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψε τη στιγμή που οι σεκιούριτι συνοδεύουν τον Κέβιν Νάιτεν εκτός του κοινού. Ο υποψήφιος του συντηρητικού κόμματος JA21 εθεάθη να κατευθύνεται προς την έξοδο, αφού οι διοργανωτές της εκδήλωσης ενημερώθηκαν λανθασμένα ότι ήταν ο Πέτερ Γιάνσεν, ένας ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, σύμφωνα με την Daily Mail. Αφού απομακρύνθηκε από τον χώρο, ο Νάιτεν παραδόθηκε στην αστυνομία.

Λίγες μέρες πριν το περιστατικό, ο Γιάνσεν είχε εισβάλει σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τις επικείμενες εκλογές, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του.

Ο Νάιτεν κρατήθηκε για 15 λεπτά, καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ότι δεν ήταν ο ακτιβιστής, αλλά ένας υποψήφιος βουλευτής.«Εξήγησα ότι είμαι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου της Βραβάντης και ότι μπορούσαν απλά να αναζητήσουν το όνομά μου στη Google», δήλωσε. Ο υποψήφιος βουλευτής χαρακτήρισε την κατάσταση «αστεία» και είπε ότι είχε «καλές συνομιλίες με τους αστυνομικούς».

Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων Πέτερ Γιάνσεν πραγματοποιεί τις ημίγυμνες διαμαρτυρίες για τουλάχιστον 10 χρόνια. Εμφανίζεται απρόσκλητος σε εκδηλώσεις φορώντας ένα μαύρο εσώρουχο και με συνθήματα γραμμένα στο σώμα του. Την περασμένη Πέμπτη είχε εισβάλει σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή φωνάζοντας: «πάντα μιλάμε για τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μιλάμε και για τα ζώα».

Το 2010, φυλακίστηκε για την απελευθέρωση 2.500 μινκ από έναν εκτροφέα. Αργότερα, καταδικάστηκε σε επιπλέον 15 μήνες φυλάκισης για εμπρησμό σε σφαγείο για πάπιες.

Περίπου την ίδια περίοδο, ο Γιάνσεν κατηγορήθηκε για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία της βασίλισσας Βεατρίκης, η οποία φορούσε γούνες από αληθινά ζώα. Οι δικηγόροι του έλεγαν ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς και απλώς μια προσπάθεια να δυσφημιστεί ο ακτιβιστής.