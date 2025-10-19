Αποκάλυψη WP για συνομιλία Πούτιν-Τραμπ: “Θέλω τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ για να τερματιστεί ο πόλεμος”

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε την περασμένη εβδομάδα με τον Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, μιας στρατηγικής σημασίας περιοχής στην ανατολική Ουκρανία, ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με σημερινό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Washington Post.

Ο Πούτιν προσπαθεί ανεπιτυχώς εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει το Ντονέτσκ, απωθούμενος επανειλημμένα από τις ουκρανικές δυνάμεις που είναι βαθιά εδραιωμένες σε μια περιοχή που πιστεύουν ότι αποτελεί σημαντικό προπύργιο ενάντια στην ταχεία προέλαση της Ρωσίας προς τα δυτικά, προς την πρωτεύουσά τους.

Η εστίαση του Πούτιν στο Ντόνετσκ υποδηλώνει ότι δεν υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του, παρά την αισιοδοξια του Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν οι αξιωματούχοι, μιλώντας Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας. Η Ρωσία ή οι υποστηριζόμενοι από τη Ρωσία αυτονομιστές έχουν διεκδικήσει τμήματα της περιοχής από το 2014, αλλά δεν κατάφεραν ποτέ να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή με τη βία.

Ο Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημοσίως το αίτημα του Πούτιν για το Ντόνετσκ – ο αμερικανός πρόεδρος δεν υποστήριξε το αίτημα της Ρωσίας στις δηλώσεις του την περασμένη Παρασκευή (17.10.2025), μετά από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σχεδιάζει να συναντήσει τον Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες για να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Ας σταματήσουν εκεί που είναι, ας δηλώσουν και οι δύο νίκη, κι ας αποφασίσει η Ιστορία», έγραψε ο Τραμπ στα social media μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης πρότεινε ότι θα ήταν διατεθειμένος να παραδώσει τμήματα δύο άλλων περιοχών της Ουκρανίας που έχει κατακτήσει εν μέρει, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόν, σε αντάλλαγμα για τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Αυτή είναι μια ελαφρώς λιγότερο ριζοσπαστική εδαφική αξίωση από αυτή που διατύπωσε τον Αύγουστο στη σύνοδο κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου το χαρακτήρισαν ως πρόοδο, σύμφωνα με έναν από τους δύο ανώτερους αξιωματούχους, ο οποίος ενημερώθηκε για την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν.

Οι Ουκρανοί είναι απίθανο να το δουν με αυτόν τον τρόπο, σημείωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

«Είναι σαν να τους πουλάς το ίδιο τους το πόδι σε αντάλλαγμα για το τίποτα», είπε ο διπλωμάτης.