Ανάλυση CNN για την ήττα Όρμπαν στην Ουγγαρία: Γιατί δεν τον βοήθησε η στήριξη Τραμπ, τα μαθήματα για τους λαϊκιστές

Ιστορικές στιγμές ζει η Ουγγαρία μετά την ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές της Κυριακής καθώς η χώρα θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση για πρώτη φορά από το 2010.

Αν και οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μια καθαρή νίκη για το αντιπολιτευόμενο κόμμα Τίσα του νικητή των εκλογών Πέτερ Μάγιαρ, όλοι διατηρούσαν επιφυλάξεις μέχρι την τελευταία στιγμή, και έτσι η ήττα Όρμπαν για πολλούς θύμιζε αλλαγή καθεστώτος.

Όπως δήλωσε στο CNN ο συγγραφέας και ποιητής Αντράς Πετέτς, το συναίσθημα του θύμισε την εποχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. «Ήμουν 30 ετών όταν τελείωσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Είναι το ίδιο συναίσθημα – το ίδιο», είπε από τις όχθες του Δούναβη, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του Fidesz για να ακούσουν τα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, «παρότι πολλά παραμένουν ασαφή — από το μέγεθος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Τίσα έως το πώς θα αρχίσει να αποδομεί το σύστημα που έχτισε το Fidesz — η ήττα του Όρμπαν δείχνει τα όρια του λαϊκισμού. Η ήττα του προσφέρει μαθήματα τόσο για όσους θα ήθελαν να τον μιμηθούν όσο και για όσους χαίρονται που αποχώρησε».

«Το πρώτο μάθημα είναι ότι είναι δύσκολο να διεθνοποιηθεί ο εθνικισμός. Έχοντας κυβερνήσει για τόσο καιρό ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας — υποσχόμενος να προστατεύσει την Ουγγαρία από τις υποτιθέμενες απειλές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της φιλελεύθερης ιδεολογίας — η εκστρατεία του τελικά στηρίχθηκε έντονα στην υποστήριξη ισχυρών διεθνών συμμάχων όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία».

Παρά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, που ταξίδεψε μέχρι τη Βουδαπέστη για να στηρίξει τον στενότερο σύμμαχο της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη, ότι «θα βοηθήσω τον Όρμπαν όσο περισσότερο μπορώ» και την ακόμια πιο έντονη προτροπή του Αμερικανού προέδρου «βγείτε και ψηφίστε τον Βίκτορ Όρμπαν, έναν πραγματικό φίλο, μαχητή και νικητή», οι παρεμβάσεις αυτές δεν απέδωσαν.

«Αν και κάποιοι Ούγγροι ίσως ένιωσαν κολακευμένοι από την προσοχή μιας υπερδύναμης, υπάρχει αντίφαση στο να περιμένει κανείς ότι οι πολίτες θα ψηφίσουν έναν εθνικιστή πολιτικό επειδή τους το υποδεικνύει μια ξένη δύναμη» σημειώνει το CNN.

Πριν από την ήττα του Όρμπαν, ο πολιτικός επιστήμονας Ιβάν Κράστεφ που ασχολείται με τον απερχόμενο πρωθυπουγό της Ουγγαρίας από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, σχολίασε: «Η ειρωνεία είναι ότι αν χάσει, θα χάσει σαν υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης. Ζητώντας βοήθεια από ισχυρούς φίλους στο εξωτερικό, ο Όρμπαν έκανε ακριβώς αυτό που θα περίμενε κανείς από διεθνιστές ηγέτες».

Κατά το CNN, ο λόγος που η εκστρατεία του Όρμπαν εστίασε τόσο πολύ στην εξωτερική πολιτική ήταν η κακή εικόνα του στο εσωτερικό. Αυτό είναι ένα ακόμη μάθημα από την ήττα του Όρμπαν: ο λαϊκισμός βασίζεται στη διαρκή αντιπαράθεση και χρειάζεται συνεχώς εχθρούς. Ο Όρμπαν βρήκε πολλούς: ΜΚΟ, φιλελεύθερα πανεπιστήμια, τον Τζορτζ Σόρος, το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως κάποια στιγμή οι «εχθροί» τελειώνουν. Μεγάλο μέρος της εκστρατείας του στόχευσε την Ουκρανία. Η Βουδαπέστη γέμισε με αφίσες του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με συνθήματα όπως «Κίνδυνος!» και «Μην τον αφήσετε να γελάσει τελευταίος».

Χωρίς ισχυρή οικονομία ή αποτελεσματικό σύστημα υγείας, η εκστρατεία του προσπάθησε να τρομοκρατήσει τους ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας το Fidesz ως τη «ασφαλή επιλογή». Όπως είπε ο Κράστεφ, το να παρουσιάζεται η Ουκρανία ως κύρια απειλή για την ουγγρική κυριαρχία κατέληξε να φαίνεται κωμικό.

Απέναντι σε αυτές τις αόριστες απειλές, ο Μαγιάρ αρκέστηκε να δείξει την εσωτερική κατάσταση της χώρας, η οποία δεν ικανοποιούσε τους Ούγγρους.

«Για όσους θέλουν να νικήσουν τον λαϊκισμό, η ήττα του Όρμπαν προσφέρει επίσης μαθήματα. Παρά τη νίκη του, πολλοί φιλελεύθεροι και αριστεροί Ούγγροι δεν είναι ενθουσιασμένοι με τον Μαγιάρ, ένα πρώην στέλεχος του Fidesz με συντηρητικές απόψεις. Ωστόσο, συσπειρώθηκαν γύρω του, θεωρώντας τον την καλύτερη ευκαιρία να νικήσουν τον Όρμπαν. Όπως είπε ο πολιτικός επιστήμονας Πέτερ Κρέκο, οι ψηφοφόροι δεν άφησαν το “τέλειο” να γίνει εχθρός του “καλού”» αναφέρεται στην ανάλυση του CNN.

Στην ομιλία νίκης του, ο Μαγιάρ αναγνώρισε τις προκλήσεις και κάλεσε τον Όρμπαν να λειτουργήσει ως μεταβατικός ηγέτης χωρίς να εμποδίσει τη νέα κυβέρνηση. Ωστόσο, για τους υποστηρικτές του, το αν το Τίσα θα μπορέσει να αποδομήσει το σύστημα Όρμπαν και να κυβερνήσει αποτελεσματικά είναι ένα ερώτημα για το μέλλον.

«”Θα ήταν μια ευπρόσδεκτη ανατροπή αν η Ουγγαρία περνούσε από παράδειγμα ανελευθερισμού και αυταρχισμού σε παράδειγμα δημοκρατικής αλλαγής”, είπε ο Κρέκο αλλά αυτό μένει να φανεί» καταλήγει το CNN