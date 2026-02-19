Αφέθηκε ελεύθερος ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου – Η στιγμή που βγαίνει από το τμήμα

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που συνελήφθη σήμερα το πρωί ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, αποχώρησε απόψε από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, αφού παρέμεινε υπό κράτηση επί αρκετές ώρες, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το BBC μετέδωσε λίγο πριν από τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα αφού έδωσε κατάθεση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η εμπλοκή με το σκάνδαλο Επστάιν και οι επίσημες κατηγορίες

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την πρόσφατη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων που συνδέονται με τον καταδικασμένο για παιδοφιλία χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν. Η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ επιβεβαίωσε ότι οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα αρχεία οδήγησαν στη σημερινή σύλληψη του πρώην πρίγκιπα, ο οποίος πλέον αντιμετωπίζει την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Οι αρχές ερευνούν εξονυχιστικά τις κινήσεις του Άντριου, εστιάζοντας στο αν χρησιμοποίησε τη θεσμική του ιδιότητα για να εξυπηρετήσει σκοτεινά συμφέροντα την περίοδο της δράσης του κυκλώματος Επστάιν.

Η τοποθέτηση του Βασιλιά Καρόλου

Η αντίδραση από το Μπάκιγχαμ ήταν άμεση και αντανακλά τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ο Βασιλιάς Κάρολος, σε μια κίνηση που δείχνει ότι δεν σκοπεύει να παρέχει κάλυψη στον αδερφό του, προχώρησε σε μια αυστηρή γραπτή δήλωση.

Συγκεκριμένα, ο μονάρχης ανέφερε το πρωί της Πέμπτης:

«Πληροφορήθηκα με τη βαθύτερη ανησυχία την είδηση σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία κακής άσκησης δημόσιου αξιώματος. Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία, μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές».