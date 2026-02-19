MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Συνελήφθη ο πρώην πρίγκιπας Άντριου για το σκάνδαλο Επστάιν

THESTIVAL TEAM

Η Daily Telegraph μετέδωσε σήμερα ότι η βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, στην ανατολική Αγγλία.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι περιπολικά με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και περίπου οκτώ αστυνομικοί με πολιτική περιβολή εθεάθησαν να φθάνουν στο Wood Farm του Σάντριγχαμ νωρίτερα σήμερα.

Η Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση είχε δηλώσει νωρίτερα τον Φεβρουάριο ότι εξετάζει καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να διαβίβασε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον Τζέφρι Έπσταϊν, βάσει πρόσφατα δημοσιοποιημένων αρχείων.

Υπόθεση Επστάιν

