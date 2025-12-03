MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Αδιανόητη τραγωδία στη Γαλλία: Τρεις νεαροί πνίγηκαν όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο και έπεσε ανάποδα σε πισίνα

|
THESTIVAL TEAM

Τρεις έφηβοι στη νότια Γαλλία βρήκαν τραγικό θάνατο όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από τον δρόμο, έσπασε έναν τοίχο και έπεσε σε πισίνα στην αυλή μιας κατοικίας.

Καθώς το όχημα είχε παρόμοιο μέγεθος με την πισίνα οι έφηβοι, ηλικίας 14, 15 και 19 ετών, δεν μπόρεσαν να ανοίξουν τις πόρτες και πνίγηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κατά τη διάρκεια μιας νύχτας με έντονη βροχόπτωση, αναφέρει το BBC.

«Είναι πραγματικά το αποκορύφωμα του τρόμου», δήλωσε ο εισαγγελέας και εξήγησε ότι «δεν ήταν η σύγκρουση του ατυχήματος που τους σκότωσε. Βρέθηκαν ανάποδα σε παγωμένο νερό, χωρίς να μπορούν να βγουν έξω. Δεν είχαν καμία ελπίδα».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 14χρονος ήταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου.

Ο εισαγγελέας δήλωσε στο AFP ότι το δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα μιας «απίστευτης σειράς περιστάσεων». Το αυτοκίνητο έσπασε έναν χαμηλό τοίχο κήπου, αναποδογύρισε και κατέληξε στην πισίνα που είχε βάθος μόλις 1,5 μέτρο.

Πέρασαν πολλές ώρες μέχρι να δοθεί ο συναγερμός και να κληθούν οι πυροσβέστες για να αδειάσουν την πισίνα και να απομακρύνουν το όχημα.

Τέλος, στο αυτοκίνητο βρέθηκαν φιάλες με υποξείδιο του αζώτου, το «αέριο του γέλιου». Η ουσία χρησιμοποιείται για ευφορικούς σκοπούς, καθώς μπορεί να προκαλέσει αίσθημα χαλάρωσης.

Γαλλία

