Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Αίολος επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Αίολος επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πνευστών. Αποτελούμενο από καταξιωμένους σολίστ πνευστών οργάνων, μέλη ελληνικών συμφωνικών ορχηστρών, το σύνολο επιδιώκει την προβολή του πλούσιου διεθνούς και ελληνικού ρεπερτορίου, την ανάδειξη έργων Ελλήνων συνθετών αλλά και τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου με παραγγελίες νέων έργων.

Το πρόγραμμα της συναυλίας συνδυάζει έργα από διαφορετικές εποχές που συνομιλούν με τον στοχασμό, τη μνήμη και τον θρήνο της Μεγάλης Εβδομάδας, κινούμενο από την εσωτερική αγωνία προς τη λύτρωση. Η δραματικότητα του Μότσαρτ και η σκοτεινή λυρικότητα του Ράιχα προετοιμάζουν το έδαφος για τις ιερές, σχεδόν τελετουργικές στιγμές των χορικών του Μπαχ. Η βαθιά ελεγειακή εξομολόγηση του Βασκς και ο καθαρά ελληνικός, προσωπικός τόνος στα Μοιρολόγια του Κουμεντάκη ολοκληρώνουν μια μουσική διαδρομή που, μέσα από τη σιωπή και την οδύνη, αναζητά το φως της παρηγοριάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



W.A. Mozart: Φαντασία σε φα ελάσσονα, K 608

A. Reicha: Κουιντέτο πνευστών σε μι ελάσσονα, έργο 88/αρ. 1

J.S. Bach: Τέσσερα Πρελούδια

(Μεταγραφή για κουιντέτο πνευστών: Mordechai Rechtman)

P. Vasks: Μουσική για έναν νεκρό φίλο

Γ. Κουμεντάκης: Τρία μοιρολόγια για κουιντέτο πνευστών

Κουιντέτο Ξύλινων Πνευστών «Αίολος»:

Βαγγέλης Σταθουλόπουλος φλάουτο

Γιάννης Τσελίκας όμποε

Άγγελος Πολίτης κλαρινέτο

Άγγελος Σιωράς κόρνο

Γιώργος Φαρούγγιας φαγκότο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: