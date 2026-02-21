Θεσσαλονίκη: Ο Λεωνίδας Μπαλάφας απόψε στη σκηνή του Soul

Ο Φεβρουάριος έχει πια το καθιερωμένο του ραντεβού. Ο Λεωνίδας Μπαλάφας επιστρέφει στη σκηνή του Soul με τη γνώριμη μουσική του παρέα. Ένα γλέντι αλλιώτικο, όπου οι ιστορίες μπλέκονται με τους ρυθμούς και τα τραγούδια γίνονται αφορμή να σηκωθούμε από τη θέση μας!

Αυτή τη φορά, η παρέα μεγαλώνει με τους Majóvoli, την πιο φρέσκια μπάντα της πόλης, που φέρνει νέο ήχο και ενέργεια. Ένα μουσικό πάντρεμα που ισορροπεί ανάμεσα στο γνώριμο και το απρόσμενο, ανάμεσα στο τραγούδι που ξέρεις απ’ έξω και σε αυτό που θα φύγεις τραγουδώντας.

Σάββατα 21 & 28 Φεβρουαρίου

Προσέλευση: 21:00 // Έναρξη: 22:00

Soul SKG, 26ης Οκτωβρίου 104, Θεσσαλονίκη

Free parking // Στάση: Γήπεδο Θερμαϊκού 31, 40 & 40Α

Είσοδος: Ταμείο: 12€ // Προπώληση: 10€ (cometogether)

Προπώληση: https://cometogether.live/el/event/4511

Κρατήσεις: 6942 635296

Στην τιμή του εισιτηρίου δεν συμπεριλαμβάνεται ποτό.

Μαζί του οι μουσικοί:

Νίκος Ρέτσος – Τύμπανα

Παντελής Πέτρου – Μπάσο

Κυριάκος Πέτρου – Βιολί

Σάββας Τσιώλης – Μπουζούκι

Μάνος Βλοϊτός – Ηλεκτρική κιθάρα

Στέφανος Μπόγδος – Λαούτο, μπουζούκι

Γιώργος Μπότης – Ηχοληψία