Θεσσαλονίκη: “Ένας Κόσμος Βαριετέ” από σήμερα στο θέατρο Σοφούλη

Και φέτος τις απόκριες ο κόσμος μας γίνεται “Ένας Κόσμος Βαριετέ”. Η πολύχρονη συνεργασία της ομάδας τσίρκο Μονόκυκλο, με το θέατρο Σοφούλη φέρνει και φέτος ένα Βαριετέ τσίρκο για όλη την οικογένεια που κάνει sold out παραστάσεις.

Εναέριος χορός, ζογκλερικά που φωσφορίζουν στο σκοτάδι, υπέροχοι κλόουν που μιλούν στη ψυχή μας και μας κάνουν να γελάμε σαν παιδιά, αλλά και χορευτές break dance, lindy hop και αθλητές parkour συνθέτουν τις φετινές παραστάσεις.

Ένας κλόουν παρουσιαστής, ακροβάτης και ισορροπιστής μας ξεσηκώνει με τα κόλπα του και προσκαλεί το κοινό συνεχώς να συμμετέχει ενεργά στη παράσταση.

Κάθε παράσταση είναι διαφορετική. Όλες όμως κλείνουν με ένα μικρό πάρτυ με πολύ χορό για μικρούς και μεγάλους.

Γι’αυτό φορέστε τις αποκριάτικες στολές σας και που ξέρετε; Μπορεί να βρεθείτε και εσείς στη σκηνή.

Λίγα λόγια για αυτό το Βαριετέ:

Τα Βαριετέ είναι παραστάσεις που συνδυάζουν πολλές διαφορετικές τέχνες, οι οποίες παρουσιάζονται επί σκηνής πάντα με τους πιο ευφανταστους και εναλλακτικούς τρόπους.

Ο παρουσιαστής αναλαμβάνει δράση και παρουσιάζει τους καλλιτέχνες, χωρίς ποτέ να ξέρει κανείς που θα τον οδηγήσουν οι περιπέτειες που μπλέκεται.

Φορέστε τις αποκριάτικές στολές σας και ελάτε να δείτε τί θα συμβεί σε αυτό το Βαριετέ.

Μήπως θα γίνεις και εσύ ένας καλλιτέχνης στη σκηνή;

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βύρωνας Σκουρής Dromocosmicas – Μότα Μαριάνθη

Σενάριο – σύλληψη: Μονόκυκλο

Φωτισμοί: Ανέστης Ατακτίδης

Φιλική συμμετοχή σε διαφορετικές εμφανίσεις

Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Ομάδα Εναέριων Ακροβατικών απο το Μονόκυκλο: Mackenzie Baert

Circus Fundastick (Αθήνα) : Παναγιώτης Αργυράκης – Ζογκλερικά

Ομάδα Break Dance Blackout Crew – 8 φορές Βαλκάνιοι πρωταθλητές & 6οι σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Breakdance

Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Ομάδα Εναέριων Ακροβατικών απο το Μονόκυκλο: Ντουετο “Σύμπνοια” Γενοβέφα Μπουλγκαρέτση και Μάριαμ Αμπουνεζεμ

Parkour Natural Movement

Kunia Swing Dancers

Clown: Matika. «O cessate di piagarmi». Δημιουργία & ερμηνεία: Shushan Kerovpyan. Μέντορας (καλλιτεχνική καθοδήγηση): Gozde Atalay

Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

Ομάδα Εναέριων Ακροβατικών απο το Μονόκυκλο: Mackenzie Baert

Όλγα Κουλτούκη: Κατακόρυφα – Ευλυγισία

Clown: Bruba. «Ένα solo για δύο». Δημιουργία & ερμηνεία: Φαίη Ιωαννίδου

Clown: Ανάσσα/ Anassa. «Όλα υπό έλεγχο». Δημιουργία & ερμηνεία: Στέλλα-Ευαγγελία Κασούμπη. Μέντορας (καλλιτεχνική καθοδήγηση): Gozde Atalay

Παρουσιάζει ο Βύρωνας Σκουρής Dromocosmicas : Ζογκλερικά – Σχοινοβασία – Clown

Παραστάσεις

Πρεμιέρα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 17:00

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στις 17:00

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 17:00

Κυριακη 15 Φεβρουαρίου στις 11:30

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 17:00

Κυριακη 22 Φεβρουαρίου στις 17:00

Εισιτήρια

Γενική είσοδος 12 ευρώ

Πληροφορίες-Κρατήσεις στο τηλέφωνο του Θεάτρου 2310423925

Θέατρο Σοφούλη

Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη, Τ.Κ. 55131 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310423925,

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΟΑΣΘ: Λεωφορείο 5

Από Δυτικά προς Ανατολικά: Στάση Βερβελίδη (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)

Από Ανατολικά προς Δυτικά: Στάση Ναυτικός Όμιλος (Θέατρο Σοφούλη) Στάση Παλαιό Τέρμα (Θεατρικό εργαστήρι)