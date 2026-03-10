Τσεντεμεΐδης για ανάπλαση ΔΕΘ: Στις αρχές του 2027 η έναρξη των εργασιών – Τρομερά υπερήφανοι γι’ αυτό που θα γίνει

Την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της ΔΕΘ στις αρχές του επόμενου έτους έθεσε ως στόχο ο πρόεδρος της νέας διοίκησης, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου για την 31η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΘ-HELEXPO η επιλογή του αναδόχου αναμένεται να γίνει το αργότερο στο 4ο τρίμηνο του 2026. «Αυτή την περίοδο είμαστε στο στάδιο επικαιροποίησης των αρχιτεκτονικών μελετών του έργου με στόχο ο διαγωνισμός για την κατασκευή του να προκηρυχθεί αυτό το καλοκαίρι και κατ’ επέκταση να γίνει η επιλογή του αναδόχου το αργότερο στο 4ο τρίμηνο του 2026», τόνισε ο κ. Τσεντεμεΐδης.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε: «Στοχεύουμε στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις αρχές του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δημόσια χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει το έργο της ανάπλασης, όπου προβλέπει την κατασκευή δύο νέων κτιρίων, την ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» τη διατήρηση τοποσήμων της Θεσσαλονίκης -όπως το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, το MOMus Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το περίπτερο ESSO PAPPAS και ο Πύργος του ΟΤΕ, καθώς και τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων.

«Η νέα ΔΕΘ θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις και θα παραμείνει ζωντανό κύτταρο του αστικού ιστού, φιλοξενώντας εκθεσιακές, συνεδριακές και πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει καταλυτικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης», σημείωσε ο νέος πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης.

“Σεβόμαστε τη διαδικασία του δημοψηφίσματος αλλά προχωράμε κανονικά στο πλάνο μας”

Σε ερώτηση σχετικά με το θέμα του δημοψηφίσματος, ο κ. Τσεντεμεΐδης απάντησε πως είναι απόλυτα σεβαστή η διαδικασία, ωστόσο τόνισε πως η νέα διοίκηση προχωρά κανονικά στο πλάνο “το οποίο πιστεύουμε θα συμπαρασύρει θετικά όλους”, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε.

“Για το δημοψήφισμα εμείς έχουμε απαντήσει στο ερώτημα. Σεβόμαστε όλη τη διαδικασία, εξάλλου αυτό είναι η χαρά της Δημοκρατίας. Το δικό μας πλάνο έχει λάβει υπ’ όψιν του όλες τις απόψεις και πραγματικά ξέρουμε ότι γι αυτό που θα δείτε εν ευθέτω χρόνω θα είμαστε τρομερά υπερήφανοι, καθώς θα υπάρχει στο πιο σημαντικό κομμάτι της πόλης. Εμείς προχωράμε κανονικά στο πλάνο μας, το οποίο πιστεύουμε θα συμπαρασύρει θετικά όλους, ακόμα κι αυτούς που ακόμη δεν το γνωρίζουν”, είπε.

Τέλος ο ίδιος αναφέρθηκε συνοπτικά στους στόχους της νέας διοίκησης της ΔΕΘ, τονίζοντας πως η λέξη κλειδί είναι «μετασχηματισμός».

Μάλιστα το χώρισε σε τρεις άξονες: