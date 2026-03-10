Θεσσαλονίκη: Προ των πυλών η φετινή Agrotica με αύξηση 49% στους ξένους εκθέτες – “Συνιστά ρεκόρ από τη δημιουργία της έκθεσης”

Με 1.520 εκθέτες από 42 χώρες και αύξηση 49% των ξένων εκθετών σε σχέση με πέρσι, η 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica» ετοιμάζεται να ανοίξει και φέτος τις πύλες της για το κοινό.

Όπως ανακοινώθηκε κι επίσημα κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο εκθεσιακό κέντρο «Αιμίλιος Ριάδης», η φετινή έκθεση «Agrotica» αναμένεται να ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη 12 Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή (15/03). Οι ώρες λειτουργίας για τις καθημερινές θα είναι από τις 15:00 το μεσημέρι έως τις 21:00 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το απόγευμα.

Αξίζει να αναφερθεί πως για ακόμη μια χρονιά ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη των τεχνολογιών ευφυούς γεωργίας, καθώς και στις ψηφιακές εφαρμογές.

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της ΔΕΘ-HELEXPO κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη, «τα φετινά μεγέθη της Agrotica επιβεβαιώνουν τη δυναμική του πρωτογενούς τομέα που συνεισφέρει σχεδόν το 4% του εθνικού ΑΕΠ. Η έκθεση φιλοξενεί 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, καλύπτοντας 38.000 τετραγωνικά μέτρα καθαρού εκθεσιακού χώρου. Ιδιαίτερη βαρύτητα, ωστόσο, έχει ο διεθνής χαρακτήρας της. Φέτος καταγράψαμε αύξηση 49% στους ξένους εκθέτες σε σχέση με το 2024, υποδεχόμενοι 52 συμμετοχές από 17 χώρες και από τις 5 ηπείρους. Η τελευταία αυτή επίδοση συνιστά ρεκόρ από τη δημιουργία της έκθεσης το 1985 και αποδεικνύει την έμπρακτη εξωστρέφειά της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μαυρομμάτης ανέφερε πως από την φετινή έκθεση ξεχωρίζει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, τιμώντας έτσι και την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

«Παράλληλα να σημειώσω ότι στο Περίπτερο 11, προχωράμε σε μια στοχευμένη σύμπραξη με το Ινστιτούτο Bio-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του κορυφαίου ερευνητικού φορέα της χώρας μας, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο: «Βιοοικονομία, Ενέργεια & Ψηφιακή Γεωργία». Εκεί, οι επαγγελματίες του κλάδου θα διαπιστώσουν πώς η κυκλική οικονομία και η ενεργειακή μετάβαση συναντούν την υψηλή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο κ. Μαυρομμάτης σχετικά με τις εκδηλώσεις που αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα.

Τέλος ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά τους κλαδικούς φορείς και υποστηρικτές που συνδράμουν για την επιτυχή υλοποίηση της «Agrotica», καθώς και το προσωπικό της ΔΕΘ που συμβάλλει στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής και μεγάλης έκθεσης.