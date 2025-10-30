Γιώργος Λάνθιμος για τη νέα του ταινία: “Απογοητεύτηκα όταν δεν μου επέτρεψαν να γυρίσω σκηνές στην Ακρόπολη”

Ο Γιώργος Λάνθιμος, η Έμμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς εμφανίστηκαν στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, καθώς έδωσαν συνέντευξη στον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και το “Buongiorno” για την νέα τους ταινία «Bugonia» που κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα.

Με την μούσα του, Έμμα Στόουν, και τον ταλαντούχο ηθοποιό, Τζέσι Πλέμονς, η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου είναι πολλά υποσχόμενη και αποτελεί μια μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας με τον παραλογισμό και σουρεαλισμό, που χαρακτηρίζει τον σκηνοθέτη, να είναι και πάλι στο επίκεντρο της ταινίας.

«Είναι μία εκφραστική κωμωδία», σχολίασε ο Τζέσι Πλέμονς, με την Έμμα Στόουν να συμπληρώνει: «Είναι ένα μιούζικαλ».

«Όταν μου έστειλαν το σενάριο το βρήκα διασκεδαστικό και ταυτόχρονα δυσάρεστο. Η κεντρική του ιδέα είναι μία αντανάκλαση του κόσμου και της ανθρωπότητας και του κινδύνου να τελειώσει αρκετά σύντομα», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.

«Όταν δεν έχεις κάποια πιστεύω, εάν δεν πιστεύεις σε κάτι, τότε μπορείς να παρασυρθείς από οποιονδήποτε. Άρα το να έχεις ισχυρές πεποιθήσεις είναι σημαντικό για πολλούς λόγους, όπως και η δυνατότητα να αλλάζεις και να είσαι ανοιχτός», ανέφερε η Έμμα Στόουν.

Ο Γιώργος Λάνθιμος αποκάλυψε και πώς ένιωσε όταν απορρίφθηκε η αίτησή του για γυρίσματα στην Ακρόπολη, λέγοντας: «Βέβαια, απογοητεύτηκα, αλλά κυρίως επειδή δεν έπρεπε οπωσδήποτε να κινηματογραφήσουμε σκηνές εκεί ήταν περισσότερο μία πράξη συναισθηματισμού από τη δική μου πλευρά για να εντάξουμε την Ελλάδα στην ταινία με κάποιο τρόπο. Δεν επηρέασε την ταινία στο τέλος. Ένιωσα απογοήτευση για τον τρόπο που αντιλήφθηκαν το αίτημά μου, οι προθέσεις μου διαστρεβλώθηκαν εντελώς».

Δείτε το βίντεο