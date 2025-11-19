Φίνος Φιλμ: Η ανάρτησή της για την Παγκόσμια Ημέρα Άντρα

Μια ανάρτηση για την Παγκόσμια Ημέρα Άντρα έκανε στα social media η Φίνος Φιλμ.

Η εταιρεία παραγωγής τίμησε τους ηθοποιούς των ταινιών της, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα αφιερωματικό βίντεο.

Στο κλιπ που αναρτήθηκε περιλαμβάνονται σκηνές με διάσημους πρωταγωνιστές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Νίκος Κούρκουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, όλοι τους αποτελούν διαχρονικές και ξεχωριστές μορφές.

Στη λεζάντα της ανάρτησης της Φίνος Φιλμ: επισημαίνεται: «Παγκόσμια Ημέρα του Άντρα. Σήμερα τιμάμε τους άντρες που έγραψαν ιστορία στη μεγάλη οθόνη της Φίνος Φιλμ! Άντρες γοητευτικοί, δυναμικοί, τρυφεροί, κωμικοί, τραγικοί. Κάθε ένας με το δικό του στίγμα, τη δική του μοναδική αύρα. Από τον Κούρκουλο και τον Αλεξανδράκη, μέχρι τον Χορν, τον Κατράκη και τον αστείρευτο Βέγγο, από τον Παπαμιχαήλ και τον Μπάρκουλη, μέχρι τον Βουτσά, τον Γεωργίτση και τον Κωνσταντάρα – οι άντρες της Φίνος Φιλμ δεν ήταν μόνο ήρωες, αλλά και πρότυπα, αντιθέσεις, καθρέφτες μιας εποχής που συνεχίζουν αδιάκοπα να γοητεύουν και να συγκινούν. Κι έτσι παραμένουν, διαχρονικοί και αληθινά ξεχωριστοί».

Δείτε την ανάρτηση της Φίνος Φιλμ