Tuning Show: Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να γίνει το επίκεντρο της αυτοκίνησης

Η αντίστροφη μέτρηση για το Auto Motor World –Thessaloniki Tuning Show 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον του κοινού μεγαλώνει καθημερινά.

Από 17 έως 19 Απριλίου, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη έκθεση tuning και αυτοκίνησης στη Βόρεια Ελλάδα, συγκεντρώνοντας εταιρείες, βελτιωμένα αυτοκίνητα και φίλους της αυτοκίνησης από όλη τη χώρα.

Οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία, ενώ οι διοργανωτές ετοιμάζουν ένα τριήμερο γεμάτο δράση με εντυπωσιακά αυτοκίνητα, διαγωνισμούς ήχου, DJ sets και πολλά show στην αρένα.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και να αποτελέσει για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης για επαγγελματίες και λάτρεις της αυτοκίνησης.

