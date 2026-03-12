MENOY

Τα μικρά λάθη στην οδήγηση που φθείρουν το αυτοκίνητο χωρίς να το καταλαβαίνεις

THESTIVAL TEAM

Πολλοί οδηγοί φροντίζουν το αυτοκίνητό τους με τακτικά service, ωστόσο υπάρχουν καθημερινές συνήθειες που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο όχημα χωρίς να το αντιλαμβάνονται.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη είναι το απότομο φρενάρισμα. Η συνεχής πίεση στα φρένα αυξάνει τη φθορά στα τακάκια και στους δίσκους, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους και αυξάνοντας το κόστος συντήρησης.

Επίσης, αρκετοί οδηγοί κρατούν το πόδι πάνω στον συμπλέκτη ενώ οδηγούν. Η συνήθεια αυτή προκαλεί πρόωρη φθορά στο σύστημα του συμπλέκτη, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ακριβές επισκευές.

Ένα ακόμη λάθος είναι η αμέλεια στον έλεγχο της πίεσης των ελαστικών. Τα λάστιχα με χαμηλή πίεση αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου και επηρεάζουν την οδική συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Τέλος, η οδήγηση με πολύ χαμηλά καύσιμα στο ρεζερβουάρ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στο σύστημα τροφοδοσίας, καθώς ενδέχεται να μεταφερθούν υπολείμματα από το ρεζερβουάρ στο κύκλωμα καυσίμου.

