Ο κανόνας των 2 λεπτών – Τι πρέπει να κάνεις κάθε ημέρα για να μην κάψεις τον κινητήρα του αυτοκινήτου σου

Η μακροζωία του κινητήρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις οδηγικές μας συνήθειες, με τα υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα να απαιτούν μεγαλύτερο «σεβασμό» καθώς είναι πιο ευπαθή σε πιθανές ζημιές.

Καθώς η προληπτική συντήρηση δεν εγγυάται από μόνη της την υγεία του των αυτοκινήτων, καθοριστικής σημασίας είναι και οι καθημερινές ενέργειες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ανάλογα με το στιλ οδήγησης, οι οικονομικές συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τη τσέπη ορισμένων, καθώς η επιθετική οδήγηση ιδίως όταν ο κινητήρας δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό εύρος θερμοκρασίας, τον φθείρει αισθητά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κρύες εκκινήσεις, καθώς το παχύρρευστο λάδι απαιτεί κάποια λεπτά προκειμένου να έρθει στην επιθυμητή θερμοκρασία, λιπαίνοντας όλα τα κινούμενα μέρη. Για τον λόγο αυτό συστήνεται να αποφεύγεται η καταπόνηση του κινητήρα τα πρώτα λεπτά λειτουργίας, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με απότομες επιταχύνσεις ή ακόμα και τη χρήση του συστήματος κλιματισμού.

Τα αυτοκίνητα με σύστημα υπερπλήρωσης (τούρμπο) απαιτούν ακόμα πιο προσεκτική συμπεριφορά, καθώς εκτός από το προαναφερόμενο «ζέσταμα» απαιτούν παρόμοια διαδικασία και μετά την ολοκλήρωση μιας διαδρομής, διότι ο υπερσυμπιεστής λιπαίνεται και ψύχεται από το ίδιο λάδι που κυκλοφορεί στον κινητήρα.

Δηλαδή μετά από μία μεγάλη διαδρομή ή έπειτα από έντονη οδήγηση, ο κινητήρας δεν πρέπει να σβήνει αμέσως, αλλά αντιθέτως να δουλεύει για περίπου ένα έως τρία λεπτά στο ρελαντί, προκειμένου να πέσει η θερμοκρασία και να σταθεροποιηθεί η ροή του λαδιού.

Συνεπώς αξίζει να επενδύσετε ελάχιστα λεπτά στον κινητήρα σας, προκειμένου να διασφαλίζετε τη μακροζωία του αυτοκινήτου σας, καθώς έτσι αποφεύγετε μια ανεπιθύμητη ζημιά στη μηχανή του αυτοκινήτου, που θα μπορούσε να σας στοιχίσει αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Πηγή: carandmotor.gr

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

