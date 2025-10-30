Η αλήθεια για βενζίνη, diesel και υβριδικά: Τι αλλάζει πραγματικά και ποιοι κινδυνεύουν

Η βασική είδηση και -για να είμαστε ξεκάθαροι- είναι πως το πλαίσιο για τους κινητήρες εσωτερικής καύσης (βενζίνη/ντίζελ) και φυσικά τα υβριδικά, δεν αλλάζει άμεσα για τα νέα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν ή θα κυκλοφορήσουν εντός των επόμενων ετών — και ότι οι καταναλωτές σήμερα δεν χρειάζεται να αισθάνονται πως «επενδύουν σε τεχνολογία που καταδικάζεται».

Τι ισχύει σήμερα σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής

Το πλαίσιο της European Commission προβλέπει ότι, για τα νέα οχήματα επιβατικά και van που θα κυκλοφορούν από το 2035 και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο στόχος είναι «0 g CO₂/χλμ», δηλαδή μηδενικές εκπομπές νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Παράλληλα, όμως, ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας – μέσω της ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) – υπογραμμίζει πως οι στόχοι του 2030-2035 είναι σήμερα «μη ρεαλιστικοί» υπό τις παρούσες συνθήκες αγοράς, υποδομών, ενεργειακού κόστους και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η ACEA καλωσόρισε κάποια «ευελιξία» στα πλαίσια των κανονισμών CO₂, κάνοντας λόγο για αναγκαία «μεσοπρόθεσμα μέτρα» και «μακροχρόνια στρατηγική».

Την ίδια στιγμή η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει αναθεώρηση του πλαισίου, με ειδική έμφαση στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (van) και στην τεχνολογική ουδετερότητα.

Τι σημαίνει αυτό για τους αγοραστές βενζίνης, ντίζελ, υβριδικών σήμερα

– Για όποιον αγοράζει νέο αυτοκίνητο σήμερα με κινητήρα βενζίνης ή diesel, δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα τύπου «απαγορεύεται η χρήση του μετά το 2035». Η απαγόρευση αφορά μόνο την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης από εκείνη την ημερομηνία και μετά δηλαδή 1.1.2035 (και εφόσον δε δοθεί παράταση).



– Στους κατόχους των νέων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες δεν προβλέπεται να επιβληθούν «χαράτσια», περιορισμοί κυκλοφορίας ή πρόσθετη φορολόγηση αποκλειστικά επειδή το όχημα είναι βενζίνης/ντίζελ.



– Το πραγματικό ζήτημα ενδέχεται να αφορά τον «παλιό» στόλο: οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που είναι ηλικίας από 10 χρόνια και πάνω, ή που δεν πληρούν τις νεότερες εκπομπές/ προδιαγραφές, κινδυνεύουν από περαιτέρω ρυθμίσεις εκπομπών, χαράτσια, περιορισμούς κυκλοφορίας σε ζώνες χαμηλών εκπομπών (στυλ δακτύλιος κλπ.) .



Συνεπώς, για τον καταναλωτή σήμερα η επιλογή ενός νέου αυτοκινήτου βενζίνης, diesel ή υβριδικού παραμένει απολύτως ασφαλής από πλευράς νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με το 2035, αρκεί το αυτοκίνητο να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να τηρεί τις ισχύουσες εκπομπές/προδιαγραφές.

Τι έρχεται από εδώ και στο εξής

– Η ACEA και οι υπόλοιποι φορείς ζητούν περαιτέρω «ευελιξία» στην εφαρμογή των στόχων CO₂ για τα έτη 2030-2035, με πιο μετρημένα βήματα, τεχνολογική ουδετερότητα (όχι μόνο BEV) και περαιτέρω κίνητρα στη ζήτηση



– Ειδικότερα, εξετάζονται χρονικά «παράθυρα» για ενδιάμεσους στόχους, κίνητρα για αγορά μικρών EV, και ενισχυμένη ανάπτυξη της υποδομής φόρτισης ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση.



– Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., αναμένεται να υπάρξουν εθνικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν την ηλεκτροκίνηση, αλλά και θα αφορούν την ανανέωση του «παλιού» στόλου κινητήρων εσωτερικής καύσης – κάτι που σημαίνει ότι οι κινητήρες βενζίνης/ντίζελ που κυκλοφορούν λίγο-πολύ «σύγχρονα» θα έχουν ζωή ακόμη.



– Τέλος, αν και το 2035 παραμένει η «σημείωση καμπής» για την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η συζήτηση για το πλαίσιο συνεχίζεται και η όποια αναθεώρηση μπορεί να επηρεάσει χρόνους εφαρμογής, τεχνολογικούς όρους ή δυνατότητες (π.χ. χρήση e-fuels, υβριδικών λύσεων).

Πρακτικά για την Ελλάδα

Για τον Έλληνα υποψήφιο αγοραστή αυτοκινήτου σήμερα, το μήνυμα είναι σαφές: αν επιλέξει ένα νέο αυτοκίνητο με σύγχρονη τεχνολογία βενζίνης ή diesel, μπορεί να το κάνει χωρίς να θεωρεί πως «επενδύει σε τεχνολογία που καταργείται το 2035». Ο χρόνος αυτός (2035) αφορά την πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά την ημερομηνία (και μετά)- όχι την κυκλοφορία ή χρήση καθιερωμένων σύγχρονων μοντέλων σήμερα.

Επίσης, αν διατηρεί ή αγοράζει «παλιότερο» αυτοκίνητο (π.χ. 10 ετών ή άνω) με κινητήρα βενζίνης ή ντίζελ, τότε καλό είναι να ενημερώνεται για πιθανούς μελλοντικούς περιορισμούς, τέλη ή φορολογικές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως στοχεύουν στην απόσυρσή του ή περιορισμό της χρήσης του.

Για τις εταιρικές αγορές, τα επαγγελματικά οχήματα (van) και τους στόλους, η μετάβαση σε καθαρές τεχνολογίες θα γίνεται σταδιακά, με έμφαση σε υβριδικά/plug-in/EV, αλλά η συμβατική τεχνολογία δεν «καταργείται» άμεσα.

Συμπέρασμα

Η αυτοκίνητη αγορά στην Ευρώπη διανύει περίοδο μετασχηματισμού. Η ηλεκτροκίνηση αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση. Όμως οι κινητήρες βενζίνης και diesel δεν παύουν να υπάρχουν από σήμερα ούτε πρέπει να θεωρούνται λάθος επιλογή. Το κρίσιμο στοιχείο είναι η σύγχρονη τεχνολογική κατάσταση του οχήματος, η συμμόρφωση με προδιαγραφές εκπομπών και η επίγνωση για τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων που θα βρεθούν προ εκπλήξεων από την Ευρωπαϊκή Ενωση, η οποία έχει ήδη αφήσει ξεκάθαρα υπονοούμενα πως θα βάλει δραστικά αντικίνητρα χρήσης παλαιών αυτοκινήτων. Αυτό όταν εφαρμοστεί θα σημάνει και τον μηδενισμό της όποιας αξίας έχουν αυτα τα αυτοκίνητα σήμερα.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές σήμερα μπορούν άφοβα να επιλέγουν βενζίνη, πετρέλαιο ή υβριδικό για νέο αυτοκίνητο, γνωρίζοντας πως η χρήση τους δεν θα επηρεαστεί καθόλου από την απαγόρευση της πώλησης νέων -τέτοιων- αυτοκινήτων από το 2035 και μετά. Το «στοίχημα» για τις εποχές που έρχονται αφορά κυρίως τις πολιτικές ανανέωσης του στόλου, τις υποδομές φόρτισης και τις τεχνολογίες που θα κυριαρχήσουν από εκεί και μετά.

Πηγή: newsauto.gr