Τι ισχύει τελικά με τον καφέ και το νερό στο αυτοκίνητο εν ώρα οδήγησης – Διευκρινήσεις από το υπ. Μεταφορών

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Μετά τη διάδοση ψευδών δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με δήθεν νέα πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες των οδηγών, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε επίσημες διευκρινίσεις.

Όπως τονίζεται, δεν προβλέπεται καμία κύρωση για όσους οδηγούν φορώντας μπουφάν, πίνουν καφέ ή τοποθετούν σακούλες με ψώνια μέσα στο αυτοκίνητο, αρκεί να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

Με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σχετικά με δήθεν πρόστιμα για καθημερινές συνήθειες οδηγών, από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζονται τα εξής:
• Οδήγηση με χοντρό μπουφάν
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι η χρήση χοντρού μπουφάν επισύρει διοικητικές κυρώσεις. Καμία τέτοια απαγόρευση δεν υφίσταται.
• Τοποθέτηση/κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν απαγορεύεται η χρήση των ειδικών θηκών για τοποθέτηση καφέ ή νερού. Ούτε απαγορεύεται η κατανάλωση νερού ή καφέ στο αυτοκίνητο.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Η μόνη σχετική πρόβλεψη (στο ‘Αρθρο 18 παρ. 2) αναφέρει ότι ο οδηγός πρέπει να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων για την ασφαλή οδήγηση.
  • Η συγκεκριμένη υποχρέωση ίσχυε και στον προηγούμενο Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), χωρίς να έχει παρερμηνευτεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Συνεπώς, δεν απαγορεύεται η οδήγηση με μπουφάν ή ο καφές και το νερό στο αυτοκίνητο.

• Σακούλες σουπερμάρκετ στα καθίσματα/ καμπίνα του αυτοκινήτου
Σε κανένα σημείο του νέου Κ.Ο.Κ. δεν αναφέρεται ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση σακούλας με ψώνια στις θέσεις του αυτοκινήτου.

Τι προβλέπει ο Κ.Ο.Κ.

  • Αυτό που προβλέπεται (στο ‘Αρθρο 36 παρ. 4) είναι ότι το φορτίο πρέπει να είναι ασφαλώς τοποθετημένο, ώστε να μην παρεμποδίζει την οδήγηση ή την ορατότητα και να μην θέτει σε κίνδυνο επιβάτες ή τρίτους.
  • Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, η χρήση του πορτ μπαγκάζ.

Καμία από τις παραπάνω ενέργειες δεν επισύρει πρόστιμο, εφόσον δεν παραβιάζονται οι βασικοί κανόνες ασφαλούς οδήγησης.

