Υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα τρία νέα σχολεία στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Τις δύο συμβάσεις για την κατασκευή τριών νέων σχολικών διδακτηρίων, με τη μέθοδο της προκατασκευής βαρέως τύπου, υπέγραψε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την ανάδοχο εταιρεία «ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ».

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, η κατασκευή των διδακτηρίων θα καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες της σχολικής στέγης και με την ολοκλήρωσή και εγκατάσταση τους θα αποκτήσουν μόνιμη και σύγχρονη στέγη τρεις σχολικές μονάδες, οι οποίες έως σήμερα φιλοξενούνται σε λυόμενα κτίρια που ανεγέρθηκαν μετά τον σεισμό του 1978 ή σε ημιυπόγειες αίθουσες με σοβαρά προβλήματα.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 8,5 εκατ. Ευρώ.

Εκτός από την εγκατάσταση των διδακτηρίων, που θα γίνει σε ισάριθμα οικόπεδα, η ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει όλα τα προπαρασκευαστικά χωματουργικά έργα, την υποδομή, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την κατεδάφιση των υφιστάμενων λυόμενων διδακτηρίων, διαδικασία που θα ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή των συμβάσεων για τα τρία νέα σχολικά διδακτήρια, κάνουμε ένα καθοριστικό βήμα για να εξασφαλίσουμε σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη για εκατοντάδες παιδιά μας. Είναι αδιανόητο ότι σχολεία της Θεσσαλονίκης παρέμεναν για δεκαετίες σε λυόμενα κτίρια που στήθηκαν ως “προσωρινά” μετά τον σεισμό του 1978. Ήρθε η ώρα αυτό το κεφάλαιο να κλείσει οριστικά. Το πρόγραμμα σχολικής στέγης του Δήμου προχωρά με σχέδιο και ταχύτητα, με στόχο σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις για όλα τα παιδιά».

Στο πλαίσιο των συμβάσεων προβλέπεται αναλυτικότερα:

Μεταστέγαση του 89ου Δημοτικού Σχολείου με προϋπολογισμό 3.286.662,02 €

Αφορά την ανέγερση νέου διδακτηρίου στο οικόπεδο επί των οδών Δελφών και Ψυχάρη, στη θέση υφιστάμενου εκκενωθέντος (λόγω προβλημάτων στατικότητας) που θα κατεδαφιστεί. Στο νέο κτίριο θα μεταστεγαστεί το 89ο 6-θέσιο Δημοτικό Σχολείο, που σήμερα φιλοξενείται σε λυόμενο διδακτήριο επί της οδού Ν. Μάνου.

Στο ίδιο διδακτήριο θα καλυφθούν και πρόσθετες λειτουργικές ανάγκες του 5ου Δημοτικού Σχολείου, που ήδη λειτουργεί στο ίδιο σχολικό οικόπεδο.

Μεταστέγαση του 28ου Νηπιαγωγείου και του 56ου Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου («Τενεκεδένιο») με προϋπολογισμό 5.221.498,96 €

Αφορά την ανέγερση δύο νέων νηπιαγωγείων που καλύπτουν τις εξής επείγουσες ανάγκες:

• Μεταστέγαση του 56ου 7-θέσιου Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου από λυόμενο διδακτήριο επί της οδού Πυλαίας 1, σε νέες εγκαταστάσεις στο σχολικό οικόπεδο επί των οδών Επιδαύρου – Μητροπ. Ευσταθίου.

• Μεταστέγαση του 28ου Νηπιαγωγείου από τις ημιυπόγειες αίθουσες του σχολικού συγκροτήματος της οδού Ικτίνου, σε νέες εγκαταστάσεις στο σχολικό οικόπεδο επί των οδών Εθν. Αμύνης 8 και Τσόπελα, μετά την κατεδάφιση του υφιστάμενου λυόμενου διδακτηρίου.