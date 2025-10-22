Ξεκινά η β’ φάση των αιτήσεων για το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς προχωρά στη δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) της πόλης, μια νέα κοινωνική δομή που έρχεται να στηρίξει έμπρακτα τους ηλικιωμένους δημότες και τις οικογένειές τους.

Το ΚΗΦΗ στεγάζεται σε σύγχρονους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Θησέως 8 και υλοποιείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021–2027».

Στόχος του Κέντρου είναι η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένους με προβλήματα υγείας, ώστε να μπορούν να παραμένουν στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αποφεύγοντας την ιδρυματική περίθαλψη, ενώ παράλληλα ενισχύεται η οικογενειακή συνοχή και διευκολύνεται η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα, υποστήριξη στην ατομική υγιεινή και τις ανάγκες διαβίωσης, καθώς και προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, σωματικής ενδυνάμωσης, εργοθεραπείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Καλαμαριάς στη διεύθυνση https://eservices.kalamaria.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αιτήσεις για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – είσοδος με κωδικούς Taxisnet),από σήμερα 21 Οκτωβρίου 2025 και έως την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς στο τηλέφωνο 2313 314499 ή στο email tsiara@kalamaria.gr.