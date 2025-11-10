Θεσσαλονίκη: Ξηλώθηκαν οι παράνομες αφίσες σε κολώνες που διαφήμιζαν τους τραγουδιστές στα νυχτερινά κέντρα – Επιβλήθηκαν αυστηρά πρόστιμα

Στο «ξήλωμα» των παράνομων αφισών που κρεμάστηκαν σε στύλους και κολώνες φωτισμού, διαφημίζοντας την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών σε νυχτερινά μαγαζιά και την επιβολή αυστηρών προστίμων στους παραβάτες προχώρησε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο κ.Αγγελούδης ενημερώνοντας το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης είπε πως δόθηκε εντολή στην αντιδημαρχία Καθαριότητας να καθαρίσει την πόλη από την εκτεταμένη παράνομη αφισοκόλληση και πως όσοι «ρυπαίνουν το δημόσιο χώρο» θα πληρώνουν το ιδιαίτερα τσουχτερό πρόστιμο.

Επίσης, ανέφερε πως ενισχύεται η υπηρεσία Καθαριότητας καθώς εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 51 οδηγών, που θα πιάσουν δουλειά μέχρι τέλη του μήνα, ενώ προσλαμβάνονται άλλοι 75 εργάτες Καθαριότητας από την ΔΥΠΑ(ΟΑΕΔ).

Για το δημόσιο χώρο και την προστασία του, ο κ.Αγγελούδης ζήτησε τη στήριξη της αντιπολίτευσης ώστε να τροποποιηθεί η Κανονιστική και να διαμορφωθεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας που σκάβουν ανεξέλεγκτα σε δρόμους και πεζοδρόμια αφήνοντας «μπαλώματα» και κακοτεχνίες.

Τέλος, ο δήμαρχος, στη διάρκεια των τοποθετήσεων του, εξέφρασε τη διαφωνία του για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ λέγοντας πως ήταν «πρόχειρη και απαράδεκτη απόφαση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ