Θεσσαλονίκη: Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη Βίβιαν Λιόλιου, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς Αργύρης Παρθενιάδης, ο Πρόεδρος του ΣΥΠΠΑΖΑΘ Οδυσσέας Σαληκυριάκης, καθώς και οι κτηνίατροι Ελένη Δραγατίδου και Νατάσα Παπαγεωργίου, συναντήθηκαν για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού για τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, αναδεικνύοντας την κοινή βούληση των τριών όμορων δήμων για συνεργασία στο θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

«Η συνεργασία για τους αδέσποτους φίλους μας είναι επιβεβλημένη, καθώς στο θέμα αυτό δεν υπάρχουν όρια μεταξύ των δήμων. Οι αγέλες μετακινούνται από τον έναν δήμο στον άλλον και μαζί τα προβλήματα που ενίοτε προκαλούν. Ας μην μας διαφεύγει ότι ο πρώτος και κύριος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ασφάλεια των συμπολιτών μας και συγχρόνως η προστασία των αδέσποτων ζώων. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία και των δημοτών οι οποίοι θα πρέπει να μην εγκαταλείπουν τα δεσποζόμενα στις περιαστικές περιοχές και να ακολουθούν τις οδηγίες για την διαχείριση των αδέσποτων» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Συντονιστικού συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης του συντονισμού, ανταλλαγής καλών πρακτικών και ανάπτυξης κοινών πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην προαγωγή της ευζωίας των ζώων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

«Η διαδημοτική συνεργασία δεν αποτελεί απλώς διοικητική επιλογή, αλλά πολιτική στάση ευθύνης, που τοποθετεί στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το ζώο, ξεπερνώντας τα στενά διοικητικά όρια προς όφελος της κοινωνίας συνολικά» δήλωσε από την πλευρά της η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Λιόλιου.