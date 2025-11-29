Θεσσαλονίκη: Τα οκτώ πάρκα που μεταμορφώθηκαν τους τελευταίους μήνες – Έρχονται δέκα πάρκα τσέπης μέχρι την άνοιξη

Σε ολικό «λίφτινγκ» δημόσιων πάρκων, που μαράζωναν από την εγκατάλειψη και δεν ήταν διόλου θελκτικά για επισκέψεις από τους κατοίκους προχώρησε, τους τελευταίους τρεις μήνες, ο δήμος Θεσσαλονίκης. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η αντιδημαρχία Περιβάλλοντος «μεταμόρφωσε» οκτώ κεντρικά πάρκα, σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της πόλης, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να αναπλαστούν και άλλα.

Οι παρεμβάσεις και οι εργασίες αφορούσαν την αποκατάσταση του αρδευτικού συστήματος, την τοποθέτηση νέου γκαζόν, φυτών αλλά και λουλουδιών που άλλαξαν οπτικά την εικόνα, καθαρισμούς από γκράφιτι, επιδιόρθωση των φθορών με βαφές σε παγκάκια και επισκευές σε σιντριβάνια.

Ειδικότερα, «στολίστηκαν» και παραδόθηκαν καινούργια τα πάρκα στην πλατεία Καλλιθέας, στην πλατεία Ρομφέη (Κουλέ Καφέ) στην Άνω Πόλη, στην πλατεία Μουσχουντή στη Β’ κοινότητα, το πάρκο Λυγγερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφιερωμένο στη μνήμη του αρχιφύλακα που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια οπαδικών επεισοδίων, το πάρκο Αλκμήνης, πίσω από το γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Πύργος Τριγωνίου, με τη μεγάλη επισκεψιμότητα των τουριστών, το πάρκο Νίκου Παπάζογλου, στον Άγιο Θεράποντα, στην Τούμπα, καθώς και το πάρκο που βρίσκεται στη Νέα Παραλία, πίσω από το άγαλμα Καραμανλή.

Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Διαμαντάκης, θα ακολουθήσουν εργασίες ολικής ανάπλασης και σε άλλα πάρκα μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, θα αναπλαστεί το πάρκο Ηρώων στην Τριανδρία, το πάρκο Σταμάτη Καραμανλή στη Χαριλάου, θα διαμορφωθεί ο χώρος μπροστά από το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, ενώ θα αλλάξει μορφή το πάρκο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μητροπούλου με Γαμβέτα.

Το τελευταίο, μάλιστα, θα ονομαστεί πάρκο «Ίμβρου και Τενέδου», ενώ τα εγκαίνια θα τελεσθούν παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος θα επισκεφτεί τους επόμενους μήνες στη Θεσσαλονίκη.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης διαθέτει συνολικά 245 πάρκα, μικρούς και μεγαλύτερους ελεύθερους χώρους που απαιτούν συντήρηση. Από αυτά, τα 80 καταλαμβάνουν έκταση πολλών στρεμμάτων και έχουν ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, ωστόσο τουλάχιστον στα μισά απαιτούνται εργασίες ολικής ανάπλασης.

«Μας ενδιαφέρει ως δημοτική αρχή να αποκαταστήσουμε όλο το πράσινο, αυτό που έως σήμερα ήταν μη λειτουργικό. Να τοποθετήσουμε τα απαραίτητα αρδευτικά συστήματα για να διατηρούνται ζωντανά τα φυτά και τα λουλούδια, ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Διαμαντάκης.

Δέκα πάρκα τσέπης μέχρι την άνοιξη

Στον δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν και χώροι μικρής κλίμακας, που σπάνια ξεπερνούν τα 600 τ.μ., οι οποίοι δεν μένουν ανεκμετάλλευτοι, αλλά διαμορφώνονται σε πάρκα τσέπης. Στη θητεία του νυν δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη έχουν ήδη «γεννηθεί» δύο τέτοια πάρκα, στην οδό Αμφιπόλεως στην Τούμπα και στην οδό Μπουμπουλίνας, στην Άνω Πόλη.

Από βδομάδα αναμένεται να ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες για την κατασκευή έξι νέων πάρκων τσέπης, μέσω δωρεάς της ΔΕΗ, σε κάθε γειτονιά. Τα «διαμαντάκια» αυτά θα αποτελούν τόπους συνάντησης για τους κατοίκους καθώς θα τοποθετηθούν παγκάκια και πέργκολες.

Τα σημεία όπου θα δημιουργηθούν είναι η τριγωνική νησίδα επί των Αγ. Δημητρίου & Ιασωνίδου, το τμήμα σχολικής αυλής στη συμβολή των οδών Τριών Μαρτύρων & Αρχαιοτήτων στη Β’ κοινότητα, μικροί χώροι στις οδούς Τζαχείλα & Κωνσταντοπούλου στην Άνω Πόλη, Αρτάκης 3 στην Τούμπα, Μακεδονίας 64 στο Ντεπώ και στη συμβολή Εθνικής Αντιστάσεως & Σαράφη, στην Τριανδρία. Τέλος, άλλα δύο πάρκα τσέπης θα διαμορφωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, με χορηγία της τράπεζας «Πειραιώς», στη Β’ δημοτική κοινότητα.