Θεσσαλονίκη: Συνάντηση της Αθ. Αηδονά με τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ

Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε, σήμερα, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, η οποία στη συνέχεια επισκέφθηκε την ενοποιημένη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ.

Η κ. Αηδονά συναντήθηκε με τον πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκο Αναστασιάδη, παρουσία και των αντιπρυτάνεων Έρευνας και Καινοτομίας Ιωάννη Ρέκανου, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Ανάπτυξης Νικόλαου Μαγγιώρου και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Ιάκωβου Μιχαηλίδη.

Στη συνέχεια, η Περιφερειάρχης μαζί με τις Πρυτανικές Αρχές επισκέφθηκε την έδρα του νέου διαδικτυακού ραδιοφώνου «AUTh Radio», καθώς και την Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΑΠΘ και την νέα, ενοποιημένη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών, που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Βιολογίας.

Σε δηλώσεις της επισήμανε ότι η παρουσία της στο ΑΠΘ επιβεβαιώνει με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι, τους οποίους διαχειρίζεται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιστρέφουν στην κοινωνία με ουσιαστικό αποτύπωμα. Η κ. Αηδονά αναφέρθηκε, ακόμη, στη στενή συνεργασία που έχει θεμελιωθεί ανάμεσα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την ακαδημαϊκή κοινότητα, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια χρηματοδοτεί μέσω του ΕΣΠΑ τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ώστε να διαμορφώνονται ολοένα καλύτερες συνθήκες σπουδών για περίπου 150.000 φοιτητές. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση, στηρίζοντας με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας δράσεις που αφορούν περισσότερους από 1.700 φοιτητές με αναπηρία στα τρία πανεπιστήμια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, δήλωσε ότι η υλοποίηση της ενοποιημένης Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών συνιστά ένα έργο υψηλής σημασίας για την ακαδημαϊκή κοινότητα και πρόσθεσε ότι η συμβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω των ευρωπαϊκών πόρων υπήρξε καθοριστική και αποδεικνύει τη σημασία της συνέργειας μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ