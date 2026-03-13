Θεσσαλονίκη: Συνάντηση Αηδονά με την εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη βίλα Αλλατίνι
THESTIVAL TEAM
Συνάντηση με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για θέματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Δεξιοτήτων, Θέσεων Εργασίας και Ετοιμότητας, Roxana Mînzatu, θα έχει αύριο, Παρασκευή 13 Μαρτίου, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αίθουσα συσκέψεων (Θεσσαλονίκη, βίλα Αλλατίνι, Β. Όλγας 198, πρώτος όροφος) στις 14.00’.
