Σήμερα το 1ο ετήσιο συνέδριο του δημοτικού συμβουλίου νέων Θεσσαλονίκης και του σώματος των Alumni

Το 1ο Thess Connect: Youth & Policy in Dialogue, το Μεγάλο Ετήσιο Συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Θεσσαλονίκης και του Σώματος των Alumni, που διοργανώνεται για πρώτη φορά με στόχο την ανοιχτή και ουσιαστική συζήτηση μεταξύ Νεολαίας και Πολιτικής.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, 18:00 – 21:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν δύο θεματικά πάνελ, με θεματικές που αφορούν άμεσα τη νέα γενιά και τις σύγχρονες προκλήσεις. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους:

1ο Πάνελ – Θέμα: Ακρίβεια, Εργασιακές Ανισότητες, Χαμένη Ευκαιρία Νέων για Ταμείο Ανάκαμψης

● Άννα Ευθυμίου – Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

● Παύλος Γερουλάνος – Βουλευτής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ

● Κυριάκος Μερελής – Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

2ο Πάνελ – Θέμα: Δημόσια Εκπαίδευση και Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

● Νικόλαος Παπαϊωάννου – Υφυπουργός Παιδείας – Αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τέως Πρύτανης ΑΠΘ

● Κωνσταντίνος Ρόκας -Επίκουρος Καθηγητής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Διεθνών Συναλλαγών Νομικής Σχολής ΑΠΘ & Γραμματέας του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ

● Ιφιγένεια Καμτσίδου – Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ, τέως Πρόεδρος ΕΚΔΔΑ, μέλος Νέας Αριστεράς

Για Δήλωση Συμμετοχής, συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/rb3KhDtqsKM3qXgz5

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα