Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου στην Τριανδρία – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Παραδόθηκε σήμερα, παρουσία του δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, στους κατοίκους της Τριανδρίας ένα πλήρως ανανεωμένο γήπεδο ποδοσφαίρου, σε μια από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης.

Το δημοτικό γήπεδο 11×11 αποκτά νέο, σύγχρονο χλοοτάπητα, εξασφαλίζοντας σημαντικά βελτιωμένες και ασφαλείς συνθήκες άθλησης για συλλόγους, ακαδημίες, νέους και αθλούμενους της περιοχής. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες ανανέωσης του αγωνιστικού χώρου:

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε δημοτική κοινότητα. Με στοχευμένες δράσεις και έργα ουσίας, ενισχύουμε την πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικούς, ανοιχτούς και ασφαλείς χώρους άθλησης.

«Η Τριανδρία το δικαιούται. Η πόλη προχωρά με σταθερά βήματα, δημιουργώντας υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και στηρίζουν ενεργά τον ερασιτεχνικό αθλητισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση του δήμου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη Τριανδρία

