Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου
THESTIVAL TEAM
Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 12.00 μμ παραδίδεται από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στην περιοχή της Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην έκταση, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς, την αναβάθμιση της υφιστάμενης, την ανακαίνιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις πρασίνου.
Οι εργασίες έγιναν με δωρεά της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και της εταιρείας Trace and Chase A.E.
