MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται σήμερα το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου

|
THESTIVAL TEAM

Παραδίδεται σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 12:00μ.μ. από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στην περιοχή της Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην έκταση, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς, την αναβάθμιση της υφιστάμενης, την ανακαίνιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις πρασίνου.

Οι εργασίες έγιναν με δωρεά της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και της εταιρείας Trace and Chase A.E.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βρέθηκαν με 44 κιλά κάνναβη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, δύο συλλήψεις – Δείτε φωτογραφίες

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: 1 στους 9 ενήλικες ζει με διαβήτη – Στο 8% ανέρχεται ο επιπολασμός της νόσου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μοίρασαν δωρεάν self test ανίχνευσης αλκοόλ σε οδηγούς στο κέντρο – “Αξιόπιστο κατά 98%”, πώς λειτουργεί – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Η Ρουμανία ζήτησε εξηγήσεις από τον Ρώσο πρέσβη για την παραβίαση του εναέριου χώρου της

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου: Στον ΣΚΑΪ υπήρχαν διαρροές, θέματα που υποτίθεται ότι ήταν αποκλειστικά μας τα είχαν οι απέναντι εκπομπές

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Οι περιπέτειες της Πέππα” αύριο στο θέατρο Κολοσσαίον