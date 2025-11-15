Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται σήμερα το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στη Χαριλάου
THESTIVAL TEAM
Παραδίδεται σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 12:00μ.μ. από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, το ανανεωμένο πάρκο Αλκμήνης στην περιοχή της Χαριλάου, πίσω από το γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Τα έργα που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα στην έκταση, περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς, την αναβάθμιση της υφιστάμενης, την ανακαίνιση του γηπέδου καλαθοσφαίρισης, καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις πρασίνου.
Οι εργασίες έγιναν με δωρεά της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε και της εταιρείας Trace and Chase A.E.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λεωφορείο που πήγαινε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα εξετράπη στην Εθνική Οδό – Πέντε επιβάτες και ο οδηγός τραυματίστηκαν
- Από τη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος που πνίγηκε από μπέργκερ – Ναυαγοσώστης του έδωσε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ
- Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώσεις Κύπριων φοιτητών σήμερα στο κέντρο για τα 42 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους